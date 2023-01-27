Мария Захарова попросила посла Германии Фон Гайра прояснить позицию его страны по поводу участия в конфликте на Украине.
Глава МИД ФРГ Аннелина Бербок на заседание ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием заявил, что поддержка Украины не делает ФРГ одной из сторон конфликта, страна по-прежнему сохраняет нейтралитет…
"Они сами понимают, что несут?", — написала Захарова в Telegram.
Британцы на полном серьезе считают, что Зеленский сошел с ума
После выхода статьи о ракетах дальнего радиуса действия и истребителей для Киева Читатели The Daily Mail попросили Зеленского обратиться к психиатру.
В бундестаге прокомментировали решение передать немецкие танки Украине
Депутат парламента Германии Севим Дагделен назвала его исторически неверным шагом.
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Пресс-служба Пригожина нашла пропавшего украинского солдата Сергея Коваленко по просьбе родственников
Сотрудники пресс-службы Евгения Пригожина опубликовали видео с пропавшим бойцом Национальной гвардии Украины Сергеем Коваленко, которого разыскивали родственники.