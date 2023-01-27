Мария Захарова попросила посла Германии Фон Гайра прояснить позицию его страны по поводу участия в конфликте на Украине.

Глава МИД ФРГ Аннелина Бербок на заседание ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием заявил, что поддержка Украины не делает ФРГ одной из сторон конфликта, страна по-прежнему сохраняет нейтралитет…