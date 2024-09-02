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Германист заявил, что успех партии
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Политолог объяснил, с чем связан успех партии "Альтернатива для Германии"

Германист заявил, что успех партии "АдГ" связан с её жесткой антимиграционной политикой

Партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ) привлекли внимание избирателей своими идеями в области миграционной и внешней политики. Это обеспечило им успех на недавних выборах.

Политолог Иван Кузьмин отметил, что возросшая активность избирателей свидетельствует о стремлении немцев выразить несогласие с текущим курсом страны.

Успех АдГ и ССВ связан с продвижением идей, которые игнорируются основными политическими силами. В основном эти идеи касаются внешней политики и миграции. Августовский теракт в Золингене, совершённый выходцем из Сирии, лишь усилил актуальность этих тем в предвыборной гонке.

АдГ стала восприниматься как сила, способная противостоять неконтролируемой миграции. Многие жители восточной Германии также недовольны высоким уровнем поддержки Украины со стороны Берлина. Они не согласны и с готовностью Германии разместить на своей территории американские ракеты средней и малой дальности. АдГ и ССВ выступают против этой инициативы.

Формирование правящих коалиций в восточных землях после выборов станет непростой задачей для всех политических сил. Например, в Саксонии Христианско-демократический союз (ХДС), "Зелёные" и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не получили необходимого большинства, что потребует от них активизации переговоров с ССВ.

В Тюрингии ситуация ещё сложнее: коалиция ХДС-ССВ-СДПГ не имеет достаточного количества голосов для формирования правительства. Им предстоит искать компромиссы с "Левыми". Создание коалиции "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт" также осложнено, поскольку местный кандидат от "Союза" Катя Вольф неоднократно подчёркивала невозможность сотрудничества с "Альтернативой".

Прошедшие выборы станут важным этапом на пути к предстоящей избирательной кампании в Бундестаг, которая пройдёт в следующем году.

Фото: From Wikimedia Commons/ Olaf Kosinsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license)

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