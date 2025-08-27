Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:22

Какие десерты обожают в Германии: от штруделя до штоллена

Традиционные немецкие десерты: штрудель, штоллен и другие

Немецкая кухня славится не только колбасками и брецелями. В ней есть целый пласт традиционных десертов, которые стали символами страны. Эти сладости — не просто угощение, а часть культуры, передаваемая из поколения в поколение.

Штрудель: яблочная классика

Хотя корни штруделя связывают с Австрией, в Германии он стал таким же "своим", как и в Вене. Тонкое тесто, начинка из яблок, корицы и изюма делают его любимым десертом на домашних столах и в кафе. Штрудель подают горячим, часто с шариком ванильного мороженого или со взбитыми сливками.

Штоллен: рождественская традиция

Штоллен — символ немецкого Рождества. Это плотный кекс с изюмом, орехами и цукатами, щедро посыпанный сахарной пудрой. История штоллена уходит в XV век, и каждый регион Германии имеет свой вариант: дрезденский штоллен даже защищён статусом оригинального продукта.

Берлинский пончик

В Германии он известен как "берлинер". Это пышный пончик без отверстия, начинённый джемом или кремом. В Берлине его традиционно подают к карнавальным праздникам и Новому году.

Черный лес: торт легенда

Торт "Шварцвальд" или "Черный лес" — один из самых известных немецких десертов. Слоёные коржи, вишнёвая прослойка, взбитые сливки и шоколадная стружка делают его настоящим гастрономическим символом страны.

Медовые пряники

Нюрнберг славится своими имбирными пряниками — "лебкухен". Эти ароматные сладости с медом, орехами и пряностями — ещё одна рождественская традиция, уходящая корнями в Средневековье.

Сладости как часть культуры

Немецкие десерты — это не только вкус, но и история. Штрудель рассказывает о крестьянских традициях, штоллен — о религиозных праздниках, а пряники и торты — о ремесле и мастерстве кондитеров.

Сладкое завершение

Попробовав традиционные немецкие десерты, понимаешь: кухня Германии — это не только сытные блюда, но и яркий, богатый мир сладостей. И каждый кусочек здесь хранит часть национальной истории.

