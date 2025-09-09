Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Набор мышечной массы
Набор мышечной массы
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:50

10×10, после которых спортзал превращается в поле боя

Тренер Чарльз Поликуин популяризировал German Volume Training в Северной Америке в 1990-х

Тренировки, при которых мышцы горят уже после первых подходов, а майка становится тесной на руках, получили особое название — German Volume Training. Этот метод называют и "бескомпромиссным", и "старым, но рабочим способом нарастить массу", и даже "билетом в город мышечной боли". Суть в том, чтобы выполнить настолько большой объём работы, что тело просто не сможет не адаптироваться и не начать расти.

История появления метода

В 1970-е годы немецкий тренер национальной сборной по тяжёлой атлетике Рольф Фезер искал способ быстро переводить спортсменов в более тяжёлые весовые категории. Он предложил простую схему: заставить мышцы работать предельно много в короткие сроки. Так родилась система "10x10", где один базовый подъём выполняется десятью сетами по десять повторений.

Спустя два десятилетия этот метод получил вторую жизнь в Северной Америке. Один из самых известных силовых тренеров Чарльз Поликуин, адаптировал немецкую систему для бодибилдеров и продвинутых атлетов. Он сохранил основу — высокий объём, жёсткий контроль пауз и упор на многосуставные упражнения, но сделал подход доступным не только профессионалам.

Основные принципы German Volume Training

Система построена на одном простом правиле: нагрузка должна быть такой, чтобы мышцы не имели иного выхода, кроме роста. Главные элементы:

  1. • Один главный подъём для каждой крупной группы мышц за тренировку — присед, жим или тяга.

  2. • 10 подходов по 10 повторений с весом около 60% от максимального (примерно тот, который вы смогли бы поднять 20 раз в свежем состоянии).

  3. • Жёсткий контроль отдыха: 60-90 секунд для верхней части тела и до двух минут для ног.

  4. • Минимум дополнительных движений — только 2-3 изолирующих упражнения в конце.

  5. • Прогрессия достигается только после того, как все 10x10 выполнены идеально. Тогда вес повышается на 2-3%.

Комбинация большого объёма, коротких пауз и предельной концентрации формирует не только физическую силу, но и психологическую выносливость.

Кому подходит этот метод

Подобная нагрузка рассчитана не на каждого. German Volume Training оптимален для:

• тех, кто уже имеет опыт в зале и хорошую технику;
• атлетов, ставящих на первое место гипертрофию, а не абсолютную силу;
• бодибилдеров в межсезонье и спортсменов, которым важно набрать вес;
• тренирующихся с продуманным режимом восстановления: сон, питание и работа над мобильностью здесь обязательны.

Новичкам метод может показаться слишком тяжёлым и привести скорее к перетренированности, чем к результату. Также он не подойдёт тем, кто ограничен по времени: полноценное занятие займёт от часа до полутора.

Плюсы и минусы метода

Прежде чем включать GVT в программу, важно понять его сильные и слабые стороны.

Преимущества

• Колоссальный стимул для роста: исследования подтверждают прямую зависимость между количеством рабочих сетов и гипертрофией.
• Развитие выносливости и характера: десять сетов подряд — это проверка не только мышц, но и силы воли.
• Простота структуры: одно ключевое упражнение и строгие правила отдыха — никаких лишних деталей.

Недостатки

• Нет доказательств, что GVT превосходит традиционные схемы: единственное исследование показало, что результат 10x10 не лучше умеренного объёма.
• Короткий отдых может мешать прогрессу в максимальной силе.
• Высокий риск усталости и перетренированности при недостатке сна или несбалансированном питании.

Метод хорош в качестве короткой фазы для акцента на массе, но не универсален для всех задач.

Пример шестинедельной программы

Тренировки строятся по трёхдневному сплиту с упором на разные базовые движения. Основное упражнение — 10x10, далее лёгкая "добивка" вспомогательными движениями.

День 1: Приседания

  1. Присед со штангой: 10x10 @60% 1ПМ (отдых 90-120 секунд).

  2. Румынская тяга: 3x10-12.

  3. Скручивания с роликом: 3x6-10.

День 2: Жим

  1. Жим штанги лёжа: 10x10 @60% 1ПМ (отдых 60-90 секунд).

  2. Подтягивания (с весом при возможности): 3x6-10.

  3. Обратные махи с гантелями: 3x10-15 на каждую руку.

День 3: Тяга

  1. Тяга штанги в наклоне: 10x10 @60% 1ПМ (отдых 60-90 секунд).

  2. Классическая или трапециевидная тяга: 3x6.

  3. Выпады с фиксацией внизу: 3x30-45 секунд на каждую ногу.

Прогрессия и восстановление

• Первые две недели цель — отработать технику и выдержать все подходы.
• С третьей недели вес увеличивается: 2-5 фунтов на верх, 5-10 на низ.
• К пятой-шестой неделе допускается выход на максимальную нагрузку в рамках схемы.
• Важно уделять внимание растяжке и мобильности в дни отдыха.

German Volume Training — это проверенный десятилетиями способ взорвать мышечный рост, если вы готовы выдержать его объём и грамотно восстанавливаться. Он требует опыта, дисциплины и времени, но именно в этом и заключается его сила.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Американский совет по физическим упражнениям предупредил о рисках перетренированности при силовых нагрузках и пилатесе вчера в 19:10

Когда спорт становится ядом: как тренировки доводят тело до срыва

Перетренированность развивается незаметно: сначала мышцы болят дольше обычного, потом падает мотивация и даже сон сбивается. Узнайте, как не допустить этого.

Читать полностью » Harvard Health подсчитали расход калорий при беге трусцой разного темпа вчера в 18:50

Полчаса трусцы — и результат удивит: цифры, которые меняют мотивацию

Узнайте, сколько калорий можно сжечь за полчаса лёгкой пробежки и какие факторы сильнее всего влияют на результат.

Читать полностью » Harvard Health Publishing назвал расход калорий при прогулке со скоростью 3,5–4,5 мили в час вчера в 18:30

40 минут ходьбы — и вес начинает уходить быстрее, чем от тренажёров

Даже обычная прогулка способна помочь в похудении. Но сколько калорий реально можно сжечь за 40 минут быстрой ходьбы?

Читать полностью » Врачи: плавание снижает общий процент жира, но не убирает жир только на животе вчера в 18:10

Вода против жира: почему бассейн не всегда спасает от лишних сантиметров

Плавание помогает худеть и укреплять мышцы, но какие стили и приёмы сделают тренировки максимально эффективными? Ответы внутри.

Читать полностью » Тяга штанги и тяга Т-грифа: различия и преимущества по данным ExRX.net вчера в 17:50

Один хват — два результата: что скрывают тяги для спины

Две классические тяги по-разному развивают спину, и каждая имеет свои преимущества. Как выбрать между ними — зависит от целей и условий тренировки.

Читать полностью » Кортизол мешает росту мышц: данные Harvard Health Publishing вчера в 17:30

Тренажёрный зал против вас: как усилия оборачиваются потерей силы

Мышцы могут перестать расти даже при регулярных тренировках. Разбираем главные причины, по которым усилия в спортзале не приносят результата.

Читать полностью » Как наклон и скорость на беговой дорожке влияют на расход калорий: исследование Университета Нью-Мексико вчера в 17:10

5 часов подряд на дорожке — и всё ради одной цифры на весах

Сжечь 800 калорий за одну тренировку реально, но для этого придётся серьёзно постараться. Какие методы помогут ускорить процесс?

Читать полностью » Len Kravitz: какие тренажёры укрепляют нижний пресс в спортзале вчера в 16:50

Три тренажёра в зале, которые работают на пресс лучше сотни упражнений

Три простых, но эффективных тренажёра помогут проработать нижний пресс в любом спортзале. Главное — освоить правильную технику.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Николай Костер-Вальдау и Дженнифер Лопес снимутся в фильме Роберта Земекиса "Последняя миссис Пэриш"
Садоводство

Убедитесь, как фацелия меняет урожайность: секреты успешных дачников
Садоводство

В Пермском крае рекомендовали биопрепараты и укрывной материал для капусты, моркови и томатов
Еда

Кулинарный эксперт поделился рецептом запекания утки с айвой в духовке для сочного мяса
Красота и здоровье

Кардиолог Каролина Май назвала главные болезни поколения зумеров
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Анастасия Лебедева объяснила, почему появляется пивной живот
Авто и мото

В Бельгии нашли заброшенный автосалон Porsche с редкими спорткарами — The Bearded Explorer
Еда

Как приготовить мягкую питу дома в аэрофритюрнице — советы поваров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet