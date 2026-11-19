Национальный стальной альянс Германии, в который входят десять федеральных земель, Немецкая федерация стали и профсоюз IG Metall, направил министру экономики и энергетики ФРГ Катерине Райхе предложения по изменению условий импорта и энергообеспечения отрасли. Документ был передан в ходе стального саммита в Зальцгиттере 16 ноября 2026 года.

Основное требование объединения касается расширения торговых защитных мер ЕС, вступивших в силу 1 июля 2026 года. Альянс предлагает включить в перечень защищаемой продукции полуфабрикаты — слябы и блюмы, а также изделия последующих переделов с высоким содержанием стали. Для пресечения обхода ограничений предлагается внедрить правило определения происхождения металла по месту его выплавки и разливки (Melted & Poured), что потребует введения жесткого таможенного контроля и обязательной документации.

Энергетические затраты и сырьевой переход

В части снижения производственных издержек альянс запрашивает увеличение федерального финансирования сетевых сборов за передачу электроэнергии до 6,5 млрд евро с сохранением этого объема до середины 2030-х годов. Требуется продлить компенсацию затрат на электроэнергию за пределы 2030 года, распространив ее в том числе на заводы с электродуговыми печами.

Переход на водородную металлургию рассматривается как долгосрочный процесс. До обеспечения доступности климатически нейтрального водорода и развития соответствующей инфраструктуры объединение настаивает на снижении налогов и сборов на природный газ.

Механизмы сбыта низкоэмиссионной стали

Для обеспечения спроса на сталь с нейтральным уровнем выбросов предложено использовать государственные закупки и инвестиции в инфраструктуру, в частности, выделить бюджетные средства на закупку такого металла компанией Deutsche Bahn. Также предлагается к 2030 году внедрить механизм зачета использования низкоэмиссионной стали при расчете целевых показателей по выбросам для автопроизводителей.

В рамках Механизма трансграничного углеродного регулирования ЕС (CBAM) альянс требует расширить охват на стальсодержащую продукцию переделов и разработать решение для экспорта товаров, произведенных отраслями-потребителями стали.