Покупаете шпица? Эти 7 отличий спасут вас от разочарования при выборе породы

Пушистые шпицы неизменно входят в топ самых популярных собак. Их обожают за милую внешность, компактные размеры и дружелюбный характер. Но среди владельцев нередко возникает путаница: чем отличаются немецкие шпицы от померанских? На первый взгляд они действительно похожи, но различий достаточно — от истории происхождения до деталей строения тела.

1. Происхождение

Все шпицы ведут род от древних северных собак, которые служили пастухами и охранниками. Со временем селекционеры вывели более миниатюрных питомцев с яркой внешностью и высоким интеллектом.

Немецкий шпиц стал любимцем аристократии Европы.

Померанский шпиц появился позже — на его основе работали селекционеры, стремившиеся получить декоративную собаку "игрушечного" формата.

В ХХ веке именно померанцы завоевали сердца американцев и стали отдельной разновидностью.

2. Размер

Немецкий шпиц может быть разным: от карликового (18 см в холке) до крупного (до 55 см). Вес — от 2 до 30 кг.

Померанец — миниатюрная собачка ростом до 22 см и весом 2-4 кг.

Если немецкие бывают как "карманные", так и достаточно крупные, то померанцы всегда крошечные.

3. Голова

У померанца мордочка круглая, напоминает морду медвежонка.

У немецкого шпица — более вытянутая, "лисья", с заострёнными ушками.

Это одно из самых заметных различий.

4. Зубы

У немецких шпицев полный комплект — 42 зуба. У померанцев часть коренных может отсутствовать, поэтому полный набор встречается реже.

5. Лапы

Немецкие шпицы имеют более тонкие лапки, стоящие под углом около 20° к земле.

У померанцев лапы крепкие и пушистые, стоят перпендикулярно поверхности.

Из-за этого померанцы выглядят "коренастыми", а немецкие — изящными.

6. Хвост

У немецких шпицев хвост закручен в кольцо и лежит на спине.

У померанцев хвост может быть прямым или дугообразным.

7. Шерсть

Немецкие шпицы носят "двойную шубку": прямой остевой волос и густой подшёрсток. Уход за ними сравнительно прост — расчёсывание и редкое купание.

У померанцев подшёрсток длиннее, образует характерные "шапочки". Им необходимы регулярные стрижки и салонный уход.

Сравнительная таблица

Признак Немецкий шпиц Померанский шпиц Происхождение Старейшая европейская порода Выведен на основе немецких Размер 18-55 см, 2-30 кг До 22 см, 2-4 кг Мордочка Лисья, вытянутая Медвежья, круглая Зубы Полный комплект Может быть меньше премоляров Лапы Тонкие, под углом Крепкие, перпендикулярные Хвост Закручен кольцом Может быть прямым Шерсть Жёсткий остевой волос, плотный подшёрсток Длинный подшёрсток, требует стрижки

Советы шаг за шагом

Перед покупкой щенка уточняйте родословную и документы — особенно важно для померанцев. Учитывайте размеры: немецкие могут быть крупнее, чем ожидаете. Будьте готовы к разному уходу: померанцы нуждаются в груминге каждые 2-3 месяца. Следите за зубами: маленькие собаки чаще сталкиваются с проблемами ротовой полости. Обеспечьте активные прогулки, но учитывайте миниатюрность питомца.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: перепутать немецкого шпица с померанцем и ожидать "игрушечный" размер.

→ Последствие: собака вырастет крупнее, чем планировалось.

→ Альтернатива: проверять стандарты и документы.

Ошибка: не ухаживать за шерстью померанца.

→ Последствие: колтуны, болезни кожи.

→ Альтернатива: регулярный груминг.

Ошибка: игнорировать дрессировку из-за маленьких размеров.

→ Последствие: капризное и упрямое поведение.

→ Альтернатива: занятия с кинологом.

А что если нужна "универсальная" собака?

Если хочется пушистого компаньона без сложного ухода, лучше выбрать немецкого шпица. Если нужна декоративная "звезда" с эффектной внешностью — подойдёт померанец.

Плюсы и минусы пород

Порода Плюсы Минусы Немецкий шпиц Разнообразие размеров, крепкое здоровье, простой уход Может быть слишком крупным Померанский шпиц Миниатюрность, фотогеничность, игривость Требует сложного ухода, дороже

FAQ

Кого легче содержать?

Немецкого шпица: уход проще, он менее капризен.

Сколько стоит щенок?

Немецкие — от 40 до 70 тыс. рублей, померанцы — от 80 до 200 тыс. рублей.

Можно ли держать в квартире?

Да, обе породы подходят, но померанцам нужно больше внимания к шерсти.

Мифы и правда

Миф: померанец и немецкий шпиц — одно и то же.

Правда: это разные породы со своими стандартами.

Миф: маленькой собаке не нужна дрессировка.

Правда: шпицам необходима социализация.

Миф: шпицы подходят только аристократам.

Правда: сегодня их выбирают семьи по всему миру.

3 интересных факта

Вельш-корги и шпицы имеют общих предков — северных пастушьих собак. В XIX веке немецкие шпицы были фаворитами при дворах Европы. Померанский шпиц — любимица многих знаменитостей: их часто берут на фотосессии и показы мод.

Исторический контекст

Древность: северные собаки использовались как охранники и пастухи.

Средневековье: шпицы распространились по Европе, стали любимцами знати.

XIX век: немецкие шпицы закрепились как самостоятельная порода.

ХХ век: в США формируется отдельный стандарт померанцев.