Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Картошка
Картошка
© commons.wikimedia.org by Benreis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:01

Немецкий картофельный салат: как скромное блюдо стало национальным достоянием без единого грамма майонеза

Рецепт немецкого картофельного салата с огурцами

Знакомый вкус детства или изысканное европейское блюдо? Простой картофельный салат с солеными огурцами — это кулинарный хамелеон, который может быть и скромным ужином, и ярким дополнением к праздничному столу. Его главная магия — в идеальном балансе сытности, пикантной кислинки и свежести. Этот рецепт, уходящий корнями в немецкую кухню, давно стал международным достоянием, и у каждой хозяйки есть свой секрет его приготовления.

Почему этот салат покорил мир

Популярность этого блюда объясняется просто: оно беспроигрышно вкусное, очень сытное и готовится из доступных продуктов, которые часто уже есть в холодильнике.

Сочетание нежного отварного картофеля с хрустящими солеными (или маринованными) огурцами создает уникальную текстуру. Лук, маринованный в уксусе, добавляет необходимую остроту и яркость, которая не позволяет салату показаться пресным. А ароматное растительное масло в качестве заправки делает вкус легче и отчетливее, чем тяжелый майонез, хотя и он остается классическим вариантом.

Любопытный факт: в Германии этот салат известен как Kartoffelsalat и является неотъемлемой частью рождественского ужина и традиционного воскресного обеда. При этом в каждой федеральной земле рецепт может кардинально отличаться: на юге часто добавляют мясной бульон и бекон, а на севере предпочитают более легкую, майонезную или уксусную заправку.

Ингредиенты для идеального результата

Для приготовления вам понадобятся простые и знакомые продукты. Их точное соотношение — залог сбалансированного вкуса.

  • Картофель — 700 г. Идеально подходят сорта с умеренной рассыпчатостью, которые хорошо держат форму после варки, но при этом остаются нежными.
  • Соленые огурцы — 250-300 г. Можно использовать и маринованные, это придаст более выраженную кислую ноту.
  • Лук репчатый — 1 крупная головка. Красный лук или шалот будут предпочтительнее, так как они слаще и нежнее.
  • Масло растительное — 6 ст. л. Нерафинированное подсолнечное масло с его ярким ароматом идеально раскроется здесь.
  • Уксус (6%) — 5 ст. л. Именно он нужен для маринования лука.
  • Соль, перец черный молотый — по вкусу.
  • Свежая зелень (петрушка или укроп) — небольшой пучок.

Пошаговый план действий

Шаг 1: Варим картофель

Тщательно вымойте клубни щеткой под проточной водой, чтобы удалить все загрязнения. Варить картошку лучше в кожуре — так она сохранит максимум вкуса и питательных веществ. Поместите ее в кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения и варите на умеренном огне под крышкой до готовности. Проверить это можно проткнув картофель ножом или зубочисткой: он должен быть мягким, но не разваливающимся. Слейте кипяток и дайте клубням полностью остыть.

Шаг 2: Маринуем лук

Пока картофель остывает, займитесь луком. Очистите его и нарежьте максимально тонкими полукольцами или четверть-кольцами. Переложите в небольшую миску, залейте уксусом и аккуратно разделите кольца вилкой, чтобы они все равномерно пропитались. Оставьте мариноваться на 15-20 минут — за это время уйдет лишняя горечь и резкость, а сам лук приобретет пикантный вкус.

Шаг 3: Нарезаем ингредиенты

Остывший картофель очистите от кожуры и нарежьте крупными кубиками. Переложите в просторный салатник, где будет удобно перемешивать. Соленые огурцы нарежьте тонкими кружочками или полукружьями и добавьте к картошке.

Шаг 4: Собираем салат

С маринованного лука слейте весь уксус, слегка отожмите его руками и отправьте в салатник. Мелко порубите свежую зелень и добавьте туда же. Посолите и поперчите по вашему вкусу. Полейте салат растительным маслом.

Шаг 5: Финальный аккорд

Тщательно, но аккуратно перемешайте салат, стараясь не превратить картофель в пюре. Обязательно попробуйте и при необходимости добавьте еще соли или перца. Готовому салату нужно дать настояться в холодильнике хотя бы 30-40 минут. За это время вкусы соединятся, а блюдо охладится, став еще вкуснее.

Подавайте этот чудесный салат как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе. Приятного аппетита!

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как пожарить куриные окорочка с чесноком на сковороде сегодня в 0:16

Ваши дети будут просить добавки: волшебный рецепт курицы, перед которым не устоит ни один привереда

Сочные куриные окорочка с хрустящей корочкой и ароматом чеснока. Простой рецепт вкуснейшего ужина без лишних хлопот. Удивите своих близких!

Читать полностью » Как правильно обжаривать ингредиенты для чанахи сегодня в 0:15

Так готовили в горных селах: настоящий рецепт чанахи, который вы не найдете в обычных кулинарных книгах

Раскрываем секреты настоящего грузинского чанахи. Почему это блюдо томят именно в глиняных горшочках и как добиться идеального вкуса?

Читать полностью » Диетолог объяснила, сколько свеклы можно есть в день без вреда для здоровья вчера в 23:26

Её не рекламируют, но она работает: почему диетологи советуют есть свеклу каждый день

Свекла может зарядить энергией, улучшить мозговую активность и пищеварение. Диетолог объясняет, как её правильно есть и кому она может навредить.

Читать полностью » Кардиолог: переработанное мясо связано с деменцией, гипертонией и ожирением вчера в 23:26

Одна сосиска в день — и риск 11 болезней: из чего на самом деле их делают

Одна сосиска в день — и риск онкологии, инфаркта, деменции. Кардиолог объясняет, чем опасны колбасные изделия и почему лучше выбрать запечённую курицу.

Читать полностью » Специалист предупредил о нагрузке на поджелудочную при переедании арбуза вчера в 22:26

Не килограммами, а граммами: сколько арбуза можно съесть без вреда

Три-четыре дольки в день — безопасная норма арбуза, даже если он самый спелый. Диетолог объясняет, сколько можно есть без вреда для здоровья.

Читать полностью » Диетолог объяснила, почему морская и гималайская соль не дают пользы организму вчера в 22:26

Как сократить соль и не потерять вкус: специи, лимон и немного хитрости

Гималайская соль не полезнее поваренной: диетолог разоблачает мифы и объясняет, почему главное — это количество, а не происхождение соли.

Читать полностью » Эндокринолог Марченко: краткосрочные диеты с жёсткими ограничениями опасны для здоровья вчера в 22:26

Минус 10 кг — плюс проблемы: как экстремальные диеты разрушают организм

Жесткие диеты обещают минус 10 кг за пару недель — и приводят к срывам, болезням и возврату веса. Эндокринолог объясняет, почему так худеть опасно.

Читать полностью » Неалкогольную жировую болезнь печени выявили у 36-летнего бизнесмена с вчера в 21:16

Он не пил, ел "нормально" — и всё равно лишился печени: чем опасна псевдополезная еда

Британец не пил запоями и не ел фастфуд — но всё равно получил диагноз, который разрушает печень. Как ужины в ресторанах довели до опасной болезни?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Колорадский жук боится этого, как огня: уксус и горчица спасут ваш картофель
Дом

Дизайнер Асаль Тухтабаева назвала устаревшие приёмы ремонта, которых стоит избегать
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Джоани Джонсон перечислила опасные симптомы на тренировке
Еда

Подача бутербродов с красной рыбой и авокадо
Авто и мото

Volkswagen готовит Golf R 350 мощностью 350 л.с. для конкуренции с Audi RS3
Спорт и фитнес

Стивен Хед: жим на наклонной скамье помогает развивать верх грудных мышц
Садоводство

Сохраните старых любимцев: пересадка многолетников в начале осени
Наука и технологии

Астроном Шохруз Кахаров: комета 3I/ATLAS стала третьим межзвёздным объектом в Солнечной системе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru