Рекордное падение доверия: как Германия устала от собственного лидера

Отношение немцев к собственному правительству стремительно меняется. Когда-то символ стабильности, канцлер Фридрих Мерц сегодня сталкивается с самым низким уровнем доверия за всё время своего пребывания у власти. Об этом сообщает издание "МК".

Возможность возвращения воинской обязанности

На фоне политического давления и дефицита кадров Мерц допустил возобновление обязательной военной службы в Германии. Инициатива стала ответом на провал попыток увеличить численность вооружённых сил без принуждения. По словам канцлера, стране необходима "более устойчивая и предсказуемая система комплектования армии". В качестве компромисса обсуждается не только воинская, но и альтернативная гражданская служба, которая может стать обязательной и для женщин.

Эксперты отмечают, что подобные меры рассматриваются как вынужденные. После многолетнего упора на профессиональную армию Германия вновь возвращается к идее всеобщей обязанности, характерной для послевоенных десятилетий. При этом Мерц старается подчеркнуть социальную составляющую реформы: служба, по его мнению, должна укреплять чувство единства и ответственности перед страной.

Рейтинг доверия на историческом минимуме

По состоянию на декабрь 2025 года уровень доверия к Фридриху Мерцу достиг рекордно низкой отметки. Согласно опросу института INSA, 68 % граждан отрицательно оценивают политику канцлера, тогда как положительно — лишь 23 %. Общий рейтинг одобрения правительства составил 21 %, а недовольство деятельностью кабинета министров выразили 70 % опрошенных.

Политологи связывают падение рейтинга с растущей неопределённостью во внешней и внутренней политике, а также с социальными противоречиями. Мерцу приходится балансировать между военными обязательствами и общественными ожиданиями. И хотя его заявления о необходимости реформирования системы службы вызвали оживлённые дебаты, пока они лишь усилили ощущение политического кризиса.