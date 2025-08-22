Слюни и забота: как немецкий дог ломает стереотипы о больших собаках

Немецкий дог — это воплощение элегантности, преданности и такта. Но, как и у любой породы, у него есть свои особенности, которые важно учитывать. Завтра, 5 сентября, отмечается День породы немецкий дог, и это отличный повод рассказать о том, с чем придётся смириться, если вы решите завести такого питомца.

Простор — это необходимость. Немецкий дог — настоящий гигант, и жизнь в маленькой квартире для него будет мучением. Даже трёхкомнатная квартира может показаться тесной. А вот жизнь на улице тоже не подходит: короткая шерсть не защитит его от холода зимой и жары летом. Идеальный вариант — просторный загородный дом с большим участком, где собака сможет свободно гулять и отдыхать.

Энергия щенков. Щенки немецкого дога — это настоящие ураганы. Их активность и любознательность, умноженные на внушительные размеры, могут привести к небольшим разрушениям в доме. Но это не из вредности — просто малыши ещё не осознают своих габаритов. Со временем они станут более спокойными и степенными.

Уход за когтями. Когти немецкого дога требуют регулярного ухода. Если вовремя их не подстричь, то потом справиться с этой задачей будет крайне сложно. Приучать питомца к процедуре нужно с детства, ведь удержать взрослого дога во время стрижки когтей — задача не из лёгких.

Слюни — это норма. Немецкие доги известны своей склонностью к обильному слюноотделению. Это генетическая особенность, которую невозможно исправить. Так что будьте готовы к тому, что слюнявчик станет неотъемлемой частью гардероба вашего питомца.

Охранник с тактом. Немецкий дог — добродушный пёс, который впустит в дом любого. Но вот выпустить гостя может оказаться сложнее: он просто перекроет путь своим телом, заглядывая вам в глаза. Лаять или рычать он не станет, но вы точно передумаете уходить.

Гигиена — прежде всего. После еды в складках щёк немецкого дога могут оставаться частички пищи. Если их не промывать, это приведёт к неприятному запаху. Так что регулярный уход за мордой — обязательная процедура.

Аппетит гиганта. Немецкий дог ест много. Очень много. Его рацион должен включать качественные субпродукты, нежирное мясо, овощи и крупы. Экономить на питании нельзя — это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Сила, которую нужно учитывать. Если немецкий дог наступит вам на ногу, ощущения будут как в переполненном автобусе. А если он решит обнять вас на задних лапах, будьте готовы к тому, что вы окажетесь на полу.

К сожалению, немецкие доги живут недолго — около 8-9 лет. Они подвержены многим заболеваниям, поэтому владельцу нужно быть внимательным к здоровью питомца и регулярно посещать ветеринара.