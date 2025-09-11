Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Парковка с автомобилями
Парковка с автомобилями
© freepik.com is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:53

Заводы закрываются, рабочие уходят в оборонку: цена отставания Германии от Китая

Китайские автокомпании обогнали немецкие бренды на IAA Mobility в Мюнхене — ORF

Мюнхенский автосалон IAA Mobility в этом году стал наглядной демонстрацией того, как стремительно меняется мировая автоиндустрия. Китайские компании заняли лидирующие позиции, сместив привычных хозяев рынка — немецкие концерны, которые десятилетиями считались эталоном в автомобильном производстве.

Китайские марки наступают

Никогда ранее в Мюнхене не было столько участников из Китая. Компании из Поднебесной уже вытеснили немецкие бренды на их родном рынке и теперь уверенно продвигаются в Европу. За первые восемь месяцев года в Германии купили 35 тысяч автомобилей китайского производства. Это пока скромные цифры, но они вдвое превышают прошлогодние показатели.

Сдерживающим фактором остается консервативность немецких покупателей и действующие в ЕС таможенные барьеры. Однако китайцы берут другим: широким ассортиментом, богатым оснащением и более доступной ценой. Дополнительный козырь — перенос производственных мощностей в Европу. Так, BYD уже в конце года начнет выпуск электрокаров в Венгрии, а другие бренды также готовятся открыть заводы в ЕС.

"Нам не нравится таможенная политика ЕС, но мы просто идем туда, где есть рынок", — сказала вице-президент BYD Стелла Ли.

Немецкий автопром теряет почву

Главный просчет немецких концернов — запоздалый переход к электромобилям. Пока в Китае активно развивались электрические модели, немецкие бренды упускали время, делая ставку на традиционные двигатели. Сейчас они в спешке наверстывают упущенное, но разрыв слишком велик.

В Германии пока сохраняется лидерство Volkswagen и других местных марок, но оно кажется шатким.

"По цене электромобили VW не могут конкурировать с китайскими аналогами. И это касается всех европейских производителей", — отметил телеканал ORF.

Политика и экономика

Канцлер Фридрих Мерц во время визита на автосалон подчеркнул необходимость сохранить конкурентоспособность отрасли.

"Наша цель — чтобы Германия и в будущем оставалась одним из ведущих мировых центров автомобилестроения", — заявил он.

Но отказ от российских энергоносителей и падение продаж в Китае уже сильно ударили по немецким автоконцернам. Ситуацию осложняют и американские таможенные пошлины. Китайские бренды переносят производство в ЕС, а немцы — в США, где Volkswagen планирует крупные инвестиции в новые заводы.

"Мы намерены продолжать инвестировать в США", — сказал глава Volkswagen Оливер Блюме.

Последствия для рынка труда

По данным исследования Кельнского института немецкой экономики, только к концу этого года в отрасли будет потеряно около 18 тысяч рабочих мест, а в течение пяти лет — почти 100 тысяч.

Журнал Handelsblatt предупреждает: кризис лишь начинается. Сокращения уже коснулись поставщиков. Так, предприниматель Петер Ходапп из Баден-Вюртемберга был вынужден отказаться от производства автокомпонентов и перейти на выпуск дверей для военных объектов.

Тенденция очевидна: часть компаний из автопрома уходит в оборонку. Крупный производитель двигателей Deutz недавно приобрел компанию Sobek, специализирующуюся на электроприводах и системах управления для беспилотников.

Рост оборонной промышленности

Рост военных расходов Германии открывает новые возможности для оборонного сектора.

"Мы определенно были низшей кастой, но теперь все иначе", — заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

Однако эксперты сомневаются, что ставка на вооружения способна вывести экономику страны из кризиса.

"Не следует питать иллюзий, что все это в итоге будет означать плюс. Это будет стоить всем нам процветания", — пояснил Штефан Коотс из Кильского института мировой экономики.

