Заводы закрываются, рабочие уходят в оборонку: цена отставания Германии от Китая
Мюнхенский автосалон IAA Mobility в этом году стал наглядной демонстрацией того, как стремительно меняется мировая автоиндустрия. Китайские компании заняли лидирующие позиции, сместив привычных хозяев рынка — немецкие концерны, которые десятилетиями считались эталоном в автомобильном производстве.
Китайские марки наступают
Никогда ранее в Мюнхене не было столько участников из Китая. Компании из Поднебесной уже вытеснили немецкие бренды на их родном рынке и теперь уверенно продвигаются в Европу. За первые восемь месяцев года в Германии купили 35 тысяч автомобилей китайского производства. Это пока скромные цифры, но они вдвое превышают прошлогодние показатели.
Сдерживающим фактором остается консервативность немецких покупателей и действующие в ЕС таможенные барьеры. Однако китайцы берут другим: широким ассортиментом, богатым оснащением и более доступной ценой. Дополнительный козырь — перенос производственных мощностей в Европу. Так, BYD уже в конце года начнет выпуск электрокаров в Венгрии, а другие бренды также готовятся открыть заводы в ЕС.
"Нам не нравится таможенная политика ЕС, но мы просто идем туда, где есть рынок", — сказала вице-президент BYD Стелла Ли.
Немецкий автопром теряет почву
Главный просчет немецких концернов — запоздалый переход к электромобилям. Пока в Китае активно развивались электрические модели, немецкие бренды упускали время, делая ставку на традиционные двигатели. Сейчас они в спешке наверстывают упущенное, но разрыв слишком велик.
В Германии пока сохраняется лидерство Volkswagen и других местных марок, но оно кажется шатким.
"По цене электромобили VW не могут конкурировать с китайскими аналогами. И это касается всех европейских производителей", — отметил телеканал ORF.
Политика и экономика
Канцлер Фридрих Мерц во время визита на автосалон подчеркнул необходимость сохранить конкурентоспособность отрасли.
"Наша цель — чтобы Германия и в будущем оставалась одним из ведущих мировых центров автомобилестроения", — заявил он.
Но отказ от российских энергоносителей и падение продаж в Китае уже сильно ударили по немецким автоконцернам. Ситуацию осложняют и американские таможенные пошлины. Китайские бренды переносят производство в ЕС, а немцы — в США, где Volkswagen планирует крупные инвестиции в новые заводы.
"Мы намерены продолжать инвестировать в США", — сказал глава Volkswagen Оливер Блюме.
Последствия для рынка труда
По данным исследования Кельнского института немецкой экономики, только к концу этого года в отрасли будет потеряно около 18 тысяч рабочих мест, а в течение пяти лет — почти 100 тысяч.
Журнал Handelsblatt предупреждает: кризис лишь начинается. Сокращения уже коснулись поставщиков. Так, предприниматель Петер Ходапп из Баден-Вюртемберга был вынужден отказаться от производства автокомпонентов и перейти на выпуск дверей для военных объектов.
Тенденция очевидна: часть компаний из автопрома уходит в оборонку. Крупный производитель двигателей Deutz недавно приобрел компанию Sobek, специализирующуюся на электроприводах и системах управления для беспилотников.
Рост оборонной промышленности
Рост военных расходов Германии открывает новые возможности для оборонного сектора.
"Мы определенно были низшей кастой, но теперь все иначе", — заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.
Однако эксперты сомневаются, что ставка на вооружения способна вывести экономику страны из кризиса.
"Не следует питать иллюзий, что все это в итоге будет означать плюс. Это будет стоить всем нам процветания", — пояснил Штефан Коотс из Кильского института мировой экономики.
