Минус 114 тысяч рабочих: в Германии случилось то, чего боялись после пандемии

За один год — с июня 2024-го по июнь 2025-го — автомобильная промышленность Германии лишилась около 51,5 тыс. рабочих мест. Это примерно 7% от общего числа сотрудников отрасли, сообщает Carscoops со ссылкой на данные Федерального статистического управления (Destatis).

Если учесть смежные сегменты, включая производство деталей и комплектующих, то общее число сокращённых работников достигает 114 тыс.

Падение после пандемии

По сравнению с 2019 годом, ещё до пандемии коронавируса, отрасль сократилась почти на 112 тыс. рабочих мест. Таким образом, к текущему моменту немецкий автопром фактически так и не смог восстановиться.

Основные причины кризиса

Аналитики называют несколько факторов, повлиявших на ситуацию:

Задержка с электрификацией . Немецкие производители заметно уступают китайским конкурентам по скорости внедрения инноваций и по снижению себестоимости.

. Немецкие производители заметно уступают китайским конкурентам по скорости внедрения инноваций и по снижению себестоимости. Бюрократические барьеры . Жёсткие правила и сложные процедуры тормозят развитие отрасли внутри Германии.

. Жёсткие правила и сложные процедуры тормозят развитие отрасли внутри Германии. Торговые пошлины США. Решения президента Дональда Трампа нанесли ощутимый удар по экспорту: в первой половине 2025 года поставки автомобилей и запчастей в США снизились на 8,6%.

Общая экономическая картина

На фоне проблем автопрома немецкая экономика также демонстрирует стагнацию. ВВП страны снижался на протяжении 2023 и 2024 годов. В 2025-м первая четверть принесла рост на 0,3%, но во втором квартале показатель вновь ушёл в минус — минус 0,3%.