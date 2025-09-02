Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автозавод
Автозавод
© commons.wikimedia.org by Mos.ru is licensed under CC BY 4.0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Минус 114 тысяч рабочих: в Германии случилось то, чего боялись после пандемии

В Германии за год уволили 114 тыс. работников автопрома и смежных отраслей — Destatis

За один год — с июня 2024-го по июнь 2025-го — автомобильная промышленность Германии лишилась около 51,5 тыс. рабочих мест. Это примерно 7% от общего числа сотрудников отрасли, сообщает Carscoops со ссылкой на данные Федерального статистического управления (Destatis).

Если учесть смежные сегменты, включая производство деталей и комплектующих, то общее число сокращённых работников достигает 114 тыс.

Падение после пандемии

По сравнению с 2019 годом, ещё до пандемии коронавируса, отрасль сократилась почти на 112 тыс. рабочих мест. Таким образом, к текущему моменту немецкий автопром фактически так и не смог восстановиться.

Основные причины кризиса

Аналитики называют несколько факторов, повлиявших на ситуацию:

  • Задержка с электрификацией. Немецкие производители заметно уступают китайским конкурентам по скорости внедрения инноваций и по снижению себестоимости.
  • Бюрократические барьеры. Жёсткие правила и сложные процедуры тормозят развитие отрасли внутри Германии.
  • Торговые пошлины США. Решения президента Дональда Трампа нанесли ощутимый удар по экспорту: в первой половине 2025 года поставки автомобилей и запчастей в США снизились на 8,6%.

Общая экономическая картина

На фоне проблем автопрома немецкая экономика также демонстрирует стагнацию. ВВП страны снижался на протяжении 2023 и 2024 годов. В 2025-м первая четверть принесла рост на 0,3%, но во втором квартале показатель вновь ушёл в минус — минус 0,3%.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Jaguar Land Rover сообщила о кибератаке и сбоях в работе заводов и дилерской сети вчера в 20:59

Тайный удар по автогиганту: как хакеры остановили производство Jaguar Land Rover

Крупный британский автопроизводитель столкнулся с неожиданной угрозой: кибератака парализовала работу заводов и продаж, а последствия ещё не до конца ясны.

Читать полностью » Владельцы Ford F-150 с двигателем V8 подали коллективный иск из-за повышенного расхода масла вчера в 19:37

Коллективный иск грозит ударить по легенде автопрома — Ford F-150 под огнём обвинений

Владельцы пикапов F-150 обвинили Ford в серьёзном дефекте двигателя и подали коллективный иск. Чем это грозит компании и водителям — читайте в материале.

Читать полностью » Volvo прекратит выпуск универсала V90 в сентябре 2025 года вчера в 17:10

Эпоха семейных "сараев" закончилась: Volvo закрывает культовую линейку

Volvo сворачивает выпуск своих культовых универсалов. Что стало причиной отказа от культового кузова и почему компания делает ставку на кроссоверы?

Читать полностью » Владельцу Exeed LX в Екатеринбурге присудили 3 млн рублей за неисправную магнитолу вчера в 16:06

Один дефект — и почти 6 млн рублей: как владельцу Exeed вернулись деньги с лихвой

В Екатеринбурге владелец нового кроссовера добился через суд возврата машины и многомиллионной компенсации. Чем закончился спор с автосалоном?

Читать полностью » Эксперт Роман Тимашов назвал главные причины возгорания машин вчера в 15:03

Пожары в автомобилях случаются чаще, чем думают: что запускает цепочку возгорания

Автомобиль может загореться даже на стоянке. Эксперты рассказали, какие шесть факторов чаще всего приводят к пожарам и как их вовремя распознать.

Читать полностью » Автостат: японские бренды заняли половину рынка подержанных мотоциклов в России вчера в 13:18

Пока машины дорожают, мотоциклы становятся новой страстью россиян

Продажи мотоциклов в России растут: рынок б/у прибавил 6,1%, а новых — 19%. Лидируют японские марки на «вторичке» и Regulmoto среди новых.

Читать полностью » В Китае составили рейтинг надёжности автомобилей: Audi и Honda заняли лидирующие позиции вчера в 13:02

Рейтинг надёжности доказал: эти марки остаются эталоном для Китая

Audi и Honda возглавили рейтинг самых качественных автомобилей в Китае: минимальное число жалоб подтвердило доверие к сборке и надёжности моделей.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Чистик: квас может дать положительную реакцию алкотестера у водителей вчера в 12:18

Квас подставляет водителей: как алкотестер может показать "пьяные" цифры

Квас может дать ложноположительный результат на алкотестере. Врач объяснила, как возникает эффект «ротового алкоголя» и сколько ждать перед поездкой.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Йога снижает стресс и уровень тревожности — данные исследований
Еда

Как запечь курицу в медово-соевом маринаде
Садоводство

Срезка базилика каждые две недели помогает продлить урожай
Спорт и фитнес

Эксперт NASM Энджи Миллер назвала главные причины популярности женских спортзалов
Дом

Дизайнеры советуют использовать зелёный и синий для создания уюта в интерьере
Еда

Кулинары Simply Recipes показали новый способ приготовления яичницы
Туризм

Исследование QinetiQ: бороды пилотов мешают герметичности кислородных масок, Qantas обсуждает запрет
Наука и технологии

Учёные Наньянского университета в Сингапуре создали экологичную бумагу из пыльцы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet