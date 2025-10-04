Герань превращается в скелет у окна: вот что спасёт растение в октябре

Комнатная герань осенью словно меняется на глазах. С каждым сокращением светового дня она перестаёт радовать яркими шапками цветов и начинает тянуться к окну. В квартирах в это время включают отопление, воздух становится сухим, а температура поднимается до 22-24 градусов. Для растения это не самый удачный режим: вместо отдыха и накопления сил оно вытягивает слабые побеги, тратит энергию и остаётся без бутонов. Именно поэтому в октябре так важна обрезка — процедура, которая помогает пеларгонии пережить зиму и заложить основу для будущего цветения.

Когда пора обрезать герань

Опытные цветоводы выделяют три главных сигнала, что пора брать секатор. Первый — пожелтевшие и опавшие нижние листья. Второй — тонкие и бледные новые побеги. Третий — отсутствие нормальных соцветий. Если проявился хотя бы один из этих признаков, медлить нельзя. Отложенная на месяц обрезка способна настолько ослабить растение, что оно будет восстанавливаться до конца весны.

Сравнение условий содержания