Хотите цветение герани раньше срока? Используйте этот дешёвый приём

Комнатные пеларгонии уже давно перестали быть "бабушкиным цветком". Сегодня они радуют любителей растений многообразием форм и оттенков. Одни сорта удивительно похожи на миниатюрные розы, другие напоминают тюльпаны. Душистые пеларгонии способны удивить ещё больше: их ароматы варьируются от фруктовых и цитрусовых до цветочных и даже карамельных.

Когда лучше всего черенковать

Несмотря на то, что герань практически не уходит в состояние покоя, успех размножения напрямую зависит от сезона. Черенковать можно круглый год, но наибольшая приживаемость наблюдается с февраля по сентябрь. Тёплый воздух, яркое солнце и длинный день создают оптимальные условия. Зимой же шансы снижаются, ведь растению не хватает света и тепла.

Есть исключения: некоторые виды, например королевские пеларгонии, ангелы и уникумы, формируют бутоны именно в прохладный период. Для них весеннее черенкование нежелательно. В таких случаях оптимален август: осенью растения становятся компактнее, и не приходится тратить лишнее место на подоконнике. А если затянуть с обрезкой до зимы, придётся дополнительно использовать фитолампы.

Как правильно выбрать побеги

Перед тем как срезать будущие черенки, нужно внимательно осмотреть куст. Подходят только здоровые, активно растущие экземпляры без следов вредителей. Пышные листья и крепкие стебли — лучший показатель. Больное растение можно делить лишь в случае крайней необходимости, когда это единственный способ его сохранить.

Идеальный черенок — это зелёный побег длиной 4-6 см с тремя-пятью листьями. Более длинные сегменты хуже укореняются. Срез делают острым продезинфицированным инструментом, прямым, а не под углом — так ранка быстрее подсыхает. Лишние листья у основания удаляют, оставляя только пару небольших пластинок.

Подготовка черенков

Многие садоводы советуют подсушивать срезы. Достаточно 20-30 минут, максимум часа. Для профилактики гнили можно слегка обработать основание фунгицидом или, например, перекисью водорода. Чтобы стимулировать корнеобразование, используют препараты на основе ауксинов. Чаще всего применяют порошок Корневина:

аккуратно опудрить срез, избегая избытка;

приготовить слабый раствор (1 г на литр воды) и подержать черенки 6-10 часов.

Где укоренять: субстрат или вода

На выбор способа влияет удобство и опыт садовода. Укоренение в воде — самый простой метод, особенно для зональных сортов. Нужно лишь поставить черенки в чистую банку с водой и периодически её менять. Однако плющелистные гибриды часто отказываются образовывать корни в таких условиях.

Субстрат более универсален и надёжен. Он должен быть лёгким, бедным по составу, с хорошей аэрацией. Для этого используют:

песок;

перлит;

вермикулит;

кокосовое волокно.

Можно брать один компонент или комбинировать несколько. Популярный вариант — кокосовый субстрат с перлитом и вермикулитом. В качестве ёмкостей подходят стаканчики, кассеты или торфяные таблетки.

Пошаговый процесс посадки в субстрат

Увлажните смесь до состояния слегка влажной, но не мокрой земли. Заполните контейнер, оставив сверху свободное пространство. Сделайте отверстие карандашом или палочкой — не пальцем, чтобы избежать заражения. Вставьте черенок, углубив хотя бы один узел. Присыпьте и слегка уплотните субстрат.

Уход за черенками

Главное правило — поддерживать лёгкую влажность и избегать резких колебаний температуры. Герань любит тепло и свет, поэтому лучше ставить ёмкости на южный или восточный подоконник либо использовать фитолампы. Если подоконники холодные, растения лучше переместить на стеллаж с подсветкой. Некоторые садоводы практикуют мини-парники, но это рискованно: пеларгонии не нуждаются в высокой влажности, а застой воздуха может вызвать гниль.

Укоренение обычно занимает 4-8 недель. Проверить процесс можно аккуратным движением: если черенок держится крепко и не вынимается, значит, появились корни. Полное освоение объёма горшка можно заметить по белым корешкам в дренажных отверстиях.

Пересадка и дальнейший рост

После появления корней молодое растение пересаживают в небольшой горшок. Субстрат лучше составить из торфогрунта и перлита в соотношении 2:1. Дополнительно можно внести биоактивные удобрения, которые ускорят наращивание зелёной массы и сделают корневую систему мощнее. Это даст шанс увидеть цветение раньше обычного срока.

Не стоит сразу брать крупные горшки: пеларгонии развиваются быстрее в ограниченном пространстве. Постепенное увеличение объёма благоприятнее для формирования крепкого куста.

Плюсы и минусы черенкования