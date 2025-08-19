Симптомы, которых не видно: как гепатит B скрывается и разрушает печень

Гепатит B — это одна из самых опасных инфекций, передаваемых через биологические жидкости, и в десятки раз заразнее ВИЧ. Об этом в интервью РИАМО рассказал врач-инфекционист Владимир Неронов.

Как передается вирус?

Гепатит B можно подхватить через кровь, слюну и другие биологические жидкости. Риски заражения значительно возрастают при использовании нестерильных инструментов, в том числе при половых контактах, переливании крови и при использовании чужих предметов личной гигиены. Эти пути передачи делают инфекцию более коварной и трудной для контроля.

Симптомы и хроническая форма

Острая форма заболевания часто протекает бессимптомно, что затрудняет диагностику на ранних стадиях. Тем не менее, иногда она может проявляться температурой, тошнотой, пожелтением кожи и потемнением мочи. Когда болезнь не диагностируется и не лечится вовремя, она переходит в хроническую форму, что увеличивает риск развития цирроза печени и рака.

Как защититься от гепатита B?

Специфического лечения острой формы заболевания на данный момент нет, однако существует эффективная профилактика. Вакцинация — это главный способ защиты. Вакцина вводится трижды, что позволяет сформировать длительный иммунитет. Она уже включена в национальный календарь прививок для новорожденных и рекомендуется взрослым из групп риска.