Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Медицина
Медицина
© www.pexels.com/ by Pixabay is licensed under Free More info
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:12

Симптомы, которых не видно: как гепатит B скрывается и разрушает печень

Врач рассказал о хронической форме гепатита B и его угрозах для печени

Гепатит B — это одна из самых опасных инфекций, передаваемых через биологические жидкости, и в десятки раз заразнее ВИЧ. Об этом в интервью РИАМО рассказал врач-инфекционист Владимир Неронов.

Как передается вирус?

Гепатит B можно подхватить через кровь, слюну и другие биологические жидкости. Риски заражения значительно возрастают при использовании нестерильных инструментов, в том числе при половых контактах, переливании крови и при использовании чужих предметов личной гигиены. Эти пути передачи делают инфекцию более коварной и трудной для контроля.

Симптомы и хроническая форма

Острая форма заболевания часто протекает бессимптомно, что затрудняет диагностику на ранних стадиях. Тем не менее, иногда она может проявляться температурой, тошнотой, пожелтением кожи и потемнением мочи. Когда болезнь не диагностируется и не лечится вовремя, она переходит в хроническую форму, что увеличивает риск развития цирроза печени и рака.

Как защититься от гепатита B?

Специфического лечения острой формы заболевания на данный момент нет, однако существует эффективная профилактика. Вакцинация — это главный способ защиты. Вакцина вводится трижды, что позволяет сформировать длительный иммунитет. Она уже включена в национальный календарь прививок для новорожденных и рекомендуется взрослым из групп риска.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Натуральный крем из сала: бабушкин способ сохранить молодость кожи сегодня в 17:10

Рецепт молодости от бабушки: этот простой ингредиент преобразит вашу кожу за копейки

Раскрываем секрет красоты наших бабушек! Узнайте, как обычное сало может заменить дорогие кремы и вернуть коже молодость и упругость. Простой и эффективный уход за кожей.

Читать полностью » Клинический психолог рассказала, как помочь детям мягко войти в учебный год сегодня в 16:36

Спешная подготовка к школе оборачивается стрессом: как не загубить сентябрь

Психолог Екатерина Кес рассказала, как помочь детям плавно войти в школьный режим: настрой, порядок и поддержка родителей важнее повторения уроков.

Читать полностью » Ультрафиолет разрушает коллаген и визуально увеличивает размер пор сегодня в 16:21

Поры никуда не денутся — и именно поэтому их можно спрятать: средства, уменьшающие их видимость

Узнайте, как визуально уменьшить поры на лице с помощью советов дерматологов. Салициловая кислота, ретиноиды и увлажнение - главные помощники в борьбе за ровную и чистую кожу.

Читать полностью » Моргачева объяснила, когда лимфодренажный массаж противопоказан и когда он необходим сегодня в 16:05

Лимфодренажный массаж: мифы и реальность — что стоит знать перед процедурой

Лимфодренажный массаж часто рекламируется как средство для красоты, но врачи предупреждают: он не полезен всем. Узнайте, когда и кому действительно нужна эта процедура.

Читать полностью » Недостаток витамина Е ухудшает кровообращение кожи головы и лишает волосы блеска сегодня в 15:36

Хотели густую шевелюру, а получили мышиный хвост? Пейте эти витамины

Мечтаете о густых и блестящих волосах? Узнайте, какие 5 витаминов необходимы для здоровья и роста волос, где их найти и как правильно принимать, чтобы добиться максимального эффекта.

Читать полностью » Дерматолог Галлямова объяснила, когда выпадение волос указывает на сбои в организме сегодня в 15:02

Незаметные причины выпадения волос: когда пора обращаться к трихологу

Интенсивное выпадение волос связано не только с заболеваниями, но и с внешними факторами, такими как диеты и стресс. Узнайте больше о тревожных симптомах и рекомендациях врача!

Читать полностью » Павел Бережанский: взрослому безопасно не более двух чашек эспрессо в день сегодня в 14:14

Кофе лечит и вредит одновременно: где проходит грань пользы и опасности

Профессор предупредил, что взрослым допустимо выпивать не более двух эспрессо в день. Почему кофе полезен в умеренных дозах и кому его лучше избегать — разбираемся вместе с экспертом.

Читать полностью » Врач Вера Сережина предупреждает: недосып запускает опасные процессы, о которых вы не знали сегодня в 14:14

Усталость, раздражительность и ещё хуже: врач предупредила о последствиях недосыпа, что делать

Врач-терапевт Вера Сережина рассказала о коварных последствиях недостатка сна. От упадка сил до серьезных заболеваний — недосып способен разрушить здоровье

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Научные данные подтверждают: левши не более креативны, чем правши
Садоводство

Верховный суд США в 1893 году признал томат овощем для налогообложения
Еда

Диетолог: малина и смородина могут вызвать аллергию и нарушить действие лекарств
Красота и здоровье

Психолог Игнатьева назвала практики для укрепления внутренней опоры
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт рекомендовала упражнение "скалолаз" для похудения и укрепления осанки после 40 лет
Дом

Крупная соль смягчает воду и снижает образование накипи в стиральной машине
Авто и мото

Автоэксперт назвал основные причины коррозии глушителя на внедорожниках
Авто и мото

Подземный резервуар для бензина найден в Зимнем дворце
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru