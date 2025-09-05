Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:14

Карпин намекнул: стабильная игра в Турции — путь в национальную команду

Тренер Валерий Карпин заявил, что Георгий Джикия может получить вызов в сборную

Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин высказался о перспективах бывшего защитника "Спартака" и сборной России Георгия Джикии, недавно подписавшего контракт с турецким "Антальяспором". Его слова приводит "Чемпионат".

Шансы на возвращение в сборную

Карпин отметил, что возможность вновь попасть в национальную команду у Джикии сохраняется, несмотря на переезд в Турцию.

"Всегда говорим, что шанс есть у всех. Будет играть, может получить вызов. Есть такой шанс — 100 процентов", — заявил Валерий Карпин.

Новый этап карьеры Джикии

Защитник в июле подписал контракт с "Антальяспором", покинув московский "Спартак", за который выступал с 2017 года. В составе красно-белых Джикия провёл более 200 матчей и был капитаном команды.

Теперь его задача — закрепиться в новом клубе и доказать свою форму, чтобы вновь привлечь внимание тренерского штаба сборной.

