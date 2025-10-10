Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 17:30

Дачникам на заметку: почему мелкие георгины умирают даже при идеальном хранении

Низкорослые георгины не подходят для зимнего хранения — их клубни не доживают до весны. Об особенностях хранения цветов в разговоре с NewsInfo рассказала садовод и телеведущая Октябрина Ганичкина.

"Все разрезы замажьте зелёнкой, просушите, положите в большой кулёк из такой грубой бумаги, жёлтая бумага, и держите при температуре плюс 4-6 градусов. Всё, больше ничего не надо делать", — отметила эксперт.

Используя такой способ, по словам Ганичкиной, можно сохранить до весны только клубни крупных сортов георгин.

"Только крупные. Потому что низкорослые испаряют воду, высыхают. Мелкий клубень разве может до весны прожить? Что бы вы ни делали, нет", — говорит она.

Вместо ежегодной осенней возни с клубнями, Ганичкина советует сажать георгины семенами.

"Таких красивых цветов продаются семена. За 40 рублей. Купите по 40 рублей 5 пакетиков, 200 рублей отдадите. И у вас будут георгины махровые, красивые, высотой метр, красоты необыкновенной. И не надо клубни хранить", — добавила садовод.

