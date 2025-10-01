Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Sophia Pleshchunova is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 1:04

Георгины не переживут зиму без этой хитрости: как сохранить клубни живыми

Садовод Кейт Вальц: георгины выкапывают после первых морозов, когда почернеет ботва

Георгины — одни из самых эффектных садовых растений, способные радовать пышными бутонами с конца лета до поздней осени. Их разнообразие форм и оттенков делает их любимцами садоводов, а возможность ежегодного сохранения клубней позволяет наслаждаться этими цветами снова и снова. Но чтобы растение сохранило жизненную силу, важно правильно выкопать и подготовить его к зимовке.

Почему георгины нужно выкапывать

Георгины образуют клубни, которые плохо переносят холод. В регионах с мягким климатом (зоны 8 и выше) их можно оставлять в земле, но в средней полосе и севернее зимние морозы губительны. Поэтому клубни выкапывают, сушат и хранят до весны.

"Вы узнаете, когда георгины будут готовы к выкапыванию, когда первые сильные морозы почернеют на листве", — сказала садовод Кейт Вальц.

Когда листья и стебли становятся мягкими и темнеют, растение прекращает накапливать энергию и уходит в состояние покоя. Это и есть сигнал к началу работ.

Сравнение способов хранения клубней

Метод хранения

Материал

Удобство

Риски

В коробке с газетой

Газета, картонная коробка

Просто и доступно

Газета впитывает влагу, возможна плесень

В торфе

Торфяной мох

Хорошо удерживает влагу

Может пересыхать

В вермикулите

Минеральный наполнитель

Поддерживает баланс влажности

Дороже

В древесной стружке

Щепа, опилки

Дышащая среда

При высокой влажности возможна гниль

В сетчатых мешках

Луковичные мешки

Хорошая вентиляция

Требует контроля температуры

Советы шаг за шагом

  1. Дождитесь первых заморозков, когда ботва почернеет.
  2. Секатором обрежьте стебли на высоте 10-15 см.
  3. Подождите 7-10 дней, чтобы клубни сформировали глазки (если погода позволяет).
  4. Аккуратно подкопайте растение садовыми вилами, стараясь не повредить шейки.
  5. Стряхните землю, при необходимости промойте водой.
  6. Хорошо просушите клубни в сухом месте.
  7. Уберите поврежденные и подгнившие части.
  8. Разложите клубни по коробкам или мешкам, подписав сорт и цвет.
  9. Храните в помещении с температурой +4…+7 °C и умеренной влажностью.
  10. Проверяйте состояние клубней ежемесячно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Выкопать слишком рано.
    Последствие: клубни не успевают сформировать глазки.
    Альтернатива: дождитесь первых морозов.
  • Ошибка: Сильно тянуть за стебли.
    Последствие: ломаются шейки клубней, они не прорастают.
    Альтернатива: использовать садовые вилы и аккуратное подкапывание.
  • Ошибка: Хранить во влажном подвале.
    Последствие: клубни покрываются плесенью.
    Альтернатива: сухое проветриваемое помещение, например, гараж или кладовка.

А что если…

Если вы живете в южном регионе, где зимы мягкие, клубни можно оставить в почве, тщательно замульчировав слоем соломы или компоста. Однако даже в таких случаях садоводы советуют периодически проверять состояние клубней зимой, особенно при резких перепадах температуры.

Плюсы и минусы разных подходов

Подход

Плюсы

Минусы

Выкапывание

Сохранность сортов, контроль качества клубней

Затраты времени и труда

Оставить в земле

Минимум усилий, естественное хранение

Риск вымерзания

Хранение в коробках

Удобство сортировки, маркировка

Требует контроля влажности

Хранение в сетках

Хорошая вентиляция

Нужно подвешивание и защита от пересыхания

FAQ

Как выбрать лучший способ хранения?
Ориентируйтесь на климат вашего региона и возможности по хранению. В квартире удобно использовать картонные коробки или торф.

Сколько стоит хранение клубней?
Фактически это бесплатно: коробки, газета или опилки найдутся в каждом хозяйстве. Лишь покупка вермикулита или торфа потребует небольших затрат.

Что лучше: делить клубни осенью или весной?
Опытные садоводы рекомендуют деление весной, когда глазки уже заметны, а риск пересыхания меньше.

Мифы и правда

  • Миф: георгины нельзя хранить без торфа.
    Правда: можно — подходят газета, опилки, вермикулит.
  • Миф: все сорта одинаково зимуют в земле.
    Правда: старые сорта выносливее, а современные декоративные требуют обязательного выкапывания.
  • Миф: достаточно один раз проверить клубни за зиму.
    Правда: контроль нужен каждый месяц, чтобы вовремя удалить подгнившие.

3 интересных факта

  1. Георгины впервые стали выращивать в Мексике как пищевую культуру: клубни использовали как овощ.
  2. В XIX веке георгины считались символом изысканности и часто украшали ими парадные залы.
  3. Сейчас выведено более 15 000 сортов георгин, и селекция продолжается.

Исторический контекст

  • XVIII век — первые георгины завезены в Европу из Южной Америки.
  • XIX век — селекция в Англии и Франции дала десятки новых сортов.
  • XX век — георгины стали символом дачного участка в СССР.
  • XXI век — снова рост интереса к георгинам как к "модному" садовому цветку.

