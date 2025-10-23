Эти ошибки при хранении клубней георгин могут стоить вам целого сезона — вот что вы делаете не так

Георгины — это одни из самых ярких и эффектных цветов, которые могут украсить любой сад. Их большие цветы, яркие оттенки и продолжительное цветение делают их фаворитами среди садоводов. Однако, несмотря на их красоту, георгины требуют особого ухода в осенний период, так как их клубни не переносят заморозков и не могут зимовать в открытом грунте в условиях холодного климата. В этой статье мы расскажем, как правильно сохранить клубни георгин до следующего сезона, чтобы весной они снова радовали вас своим цветением.

Почему важно правильно хранить клубни георгин?

Клубни георгин — это не просто корни растения, а настоящий "резервуар" жизненных сил, в котором накапливаются все питательные вещества, необходимые для формирования новых побегов и цветков. Если не позаботиться о правильном хранении, клубни могут пересохнуть, начать гнить или стать жертвой грибковых инфекций. В любом из этих случаев вы рискуете остаться без посадочного материала к весне.

Правильное хранение позволяет не только сохранить сорт, но и укрепить жизнеспособность растений. При грамотном подходе клубни можно даже размножить, разделив их на несколько частей, каждая из которых будет иметь почки для нового роста.

Когда выкапывать георгины?

Время выкопки зависит от климатических условий региона. В средней полосе России, Подмосковье и северных областях оптимальное время — конец октября или начало ноября. Основной ориентир — первое лёгкое промерзание почвы. Как только это происходит, надземная часть растения начинает увядать и чернеть, что сигнализирует, что пришло время для выкопки.

Не стоит откладывать с выкопкой, так как заморозки могут повредить стебли, что приведет к быстрому распространению гнили на корневую систему. Лучший день для выкопки — сухой и прохладный, когда температура воздуха составляет +5…+10°C.

Подготовка клубней георгин к зимовке

Правильная подготовка клубней — залог их успешного хранения. Следуйте нашему пошаговому руководству, чтобы клубни георгин были готовы к зимовке:

Обрезка стеблей. После выкопки аккуратно обрежьте все стебли, оставив пеньки длиной около 10-15 см. Это облегчит дальнейшую обработку. Очистка от почвы. Осторожно стряхните или промойте клубни от земли. Не используйте жесткие щетки, чтобы не повредить их. Сортировка. Отберите только здоровые клубни, без признаков гнили и механических повреждений. Маркировка. Если у вас несколько сортов, обязательно маркируйте каждый клубень для удобства весной. Обрезка корешков. Укоротите длинные корни, чтобы они не мешали хранению. Дезинфекция. Погрузите клубни в раствор фунгицида или марганцовки на 20-30 минут для профилактики грибковых заболеваний. Обработка срезов. Присыпьте места срезов измельченным древесным углем — он обладает антисептическими свойствами. Сушка. Разложите клубни в одном слое в темном и прохладном месте для сушки. Это займет от 3 до 7 дней. Повторный осмотр. После сушки снова проверьте клубни на наличие скрытых признаков заболеваний и удалите все подозрительное.

Где и как хранить клубни георгин?

Для успешного хранения клубни георгин необходимо поддерживать оптимальные условия: температура должна быть от +3°C до +7°C, а влажность — 60-70%. Несоблюдение этих условий может привести к повреждению клубней.

Способ №1: хранение в песке

Песок — это один из самых надежных способов хранения клубней. Он создает стабильный микроклимат, предотвращая как пересыхание, так и избыточную влагу. Для хранения используйте деревянные или пластиковые ящики. Насыпьте слой песка на дно, уложите клубни почками вверх и снова засыпьте песком. Накройте ёмкость тканью и поместите в погреб.

Способ №2: хранение в опилках

Если у вас нет песка, можно использовать опилки. Они также удерживают влагу и воздух, предотвращая гниение. Перед использованием опилок их следует обработать раствором медного купороса, чтобы предотвратить развитие плесени. Уложите клубни в ящики, пересыпьте их опилками и храните при температуре +3…+7°C.

Способ №3: хранение в торфе

Верховой торф обладает отличными антисептическими свойствами и идеально подходит для хранения клубней. Торф удерживает необходимую влажность и защищает клубни от болезней. Укладывайте клубни в ящики, пересыпая их слоем торфа.

Способ №4: парафинирование клубней

Этот метод подходит для хранения клубней в городской квартире, где нет погреба. Для парафинирования расплавьте обычные свечи, окуните клубни в парафин, создавая тонкую защитную оболочку. После того как клубни застынут, их можно сложить в картонную коробку и хранить в прохладном месте.

Способ №5: обертка в пищевую пленку

Для небольшого количества клубней можно использовать пищевую пленку. Заверните каждый клубень в пленку, предварительно посыпав его древесной золой для дезинфекции. Храните клубни на нижней полке холодильника при температуре +3…+5°C.

Что делать, если нет подвала?

Многие садоводы сталкиваются с проблемой отсутствия погреба, но и в городской квартире можно создать условия для хранения клубней георгин. Вот несколько вариантов:

Застекленный балкон. Если температура на балконе не опускается ниже 0°C, используйте ящики с песком, торфом или парафинированные клубни. Холодильник. Подходит для хранения небольшого количества клубней в пищевой пленке. Кладовка или коридор. Если в этих местах температура не выше +8°C, клубни можно хранить в утепленных ящиках с термометром для контроля.

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что клубни начали гнить?

Гниение клубней проявляется в мягкости, изменении цвета на черный или коричневый. Также может появляться неприятный запах. В этом случае клубни следует удалить.

Сколько времени можно хранить клубни?

Клубни можно хранить до весны, но важно периодически проверять их состояние и устранять возможные проблемы, такие как гниение или пересыхание.

Как хранить клубни в условиях квартиры?

Для хранения в квартире используйте такие методы, как обертка в пленку или парафинирование. Также можно использовать холодное место, например, застекленный балкон.

Мифы и правда

Миф: георгины можно оставить в земле на зиму.

Правда: в холодных регионах георгины не переживут зиму в открытом грунте из-за заморозков. Миф: клубни можно хранить в сухом месте без подготовки.

Правда: неправильная подготовка может привести к высыханию или гниению клубней, поэтому важно соблюдать все этапы. Миф: клубни можно хранить в холодильнике без пленки.

Правда: для хранения в холодильнике клубни лучше обернуть в пленку или торф, чтобы избежать их пересыхания.

Интересные факты