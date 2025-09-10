Оджахури из свинины: тайное знание костра, обещающее вкусовой взрыв без лишних усилий

Представьте: теплый летний вечер, костер потрескивает, а в воздухе витает неповторимый запах специй и мяса. Хотите ли вы приготовить блюдо, которое соберет всю семью за столом и подарит настоящее удовольствие? Сегодня расскажу, как сделать оджахури в казане на костре из свинины — это сытное, простое и душевное блюдо грузинской кухни. Оно идеально для тех, кто любит готовить на природе, и обещает незабываемый вкус благодаря аромату дыма и свежим ингредиентам.

Ингредиенты

Свинина: 1,5 кг (лучше шея, но подойдет любая часть)

Картофель: 1,5 кг

Лук: 2 шт. крупный

Болгарский перец: 2 шт. крупный

Кинза, кориандр: по вкусу

Петрушка: по вкусу

Базилик: по вкусу

Чеснок: 8 зубчиков (или по вкусу)

Растительное масло: 0,5 стакана

Соль: по вкусу

Перец черный молотый: по вкусу

Пошаговое приготовление

Соберите все ингредиенты. Если свинина заморожена, разморозьте её правильно (подробности в статье по ссылке ниже). Ополосните мясо, обсушите и нарежьте на равные кусочки. Очистите картофель, лук, чеснок и болгарский перец от кожуры и семян, промойте овощи.

Лук тонко полукольцами, перец — соломкой. Картофель нарежьте крупно или оставьте целым, если клубни небольшие. Зажгите костер, установите казан. Влейте масло и хорошо нагрейте. Обдайте края казана горячим маслом для лучшего пригорания (будьте осторожны!).

Обжаривайте свинину частями до румяной корочки, помешивая. Выньте мясо шумовкой. В том же казане обжарьте картофель до золотистости. Выньте его. Добавьте лук и перец, обжарьте минуту на сильном огне — они должны быть хрустящими. Если нужно, подлейте масла.

Верните в казан картофель, чеснок и мясо. Посолите, добавьте специи (аджика, базилик, кориандр, уцхо сунели, паприка — по вкусу). Перемешайте, накройте крышкой и томите на минимальном огне 20-25 минут.

Посыпьте мелко нарезанной зеленью, перемешайте и дайте настояться. Подавайте горячим с овощами и салатами.