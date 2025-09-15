Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хачапури с курицей — грузинская классика или гастрономический бунт

Хачапури по-аджарски с курицей получается хрустящим на открытом огне

Вспомните, как в детстве вы с удовольствием лепили из теста разные фигурки, а потом сжигали их в духовке? Хачапури по-аджарски с курицей чкмерули — это взрослая версия такого творчества, где вместо игрушек получается невероятно вкусная закуска. Представьте себе хрустящую лодочку из ароматного теста, наполненную тягучим сыром, сочной курицей и пикантным чесночным соусом. Это блюдо не просто еда, а настоящий праздник для гурманов, который сочетает традиции грузинской кухни с современными ингредиентами. Идеально для семейного ужина или вечеринки, когда хочется удивить гостей чем-то новым и аппетитным.

Что такое хачапури по-аджарски чкмерули

Хачапури — это классическое грузинское блюдо, которое известно во всем мире. Его вариации бесконечны, но аджарская версия с курицей чкмерули выделяется особым акцентом на мясо. Вместо традиционного сыра как основы здесь добавляют курицу, тушеную в сливочном соусе с чесноком и специями. Это делает блюдо более сытным и насыщенным. Основа — дрожжевое тесто на кефире, которое получается мягким и эластичным. Начинка включает сулугуни, яйцо и кусочки курицы, а сверху все заливается растопленным маслом для золотистой корочки. Готовое блюдо выглядит как лодочка, полная расплавленного сыра и ароматного мяса.

Блюдо готовится в духовке при высокой температуре, чтобы тесто стало хрустящим, а начинка — горячей и тянучей. Важно использовать свежие ингредиенты: муку высшего сорта, натуральный кефир, сливочное масло без добавок. Для пикантности добавляют хмели-сунели и черный перец. Калорийность такого хачапури около 230 ккал на 100 г, но это не повод отказываться — ведь порция на двоих может стать полноценным обедом. Если вы любите эксперименты в кухне, попробуйте заменить курицу на индейку или добавить овощи, как болгарский перец, для свежести.

Советы шаг за шагом

Чтобы приготовить хачапури по-аджарски чкмерули, следуйте этим шагам. Вам понадобятся продукты вроде пшеничной муки высшего сорта, кефира, сулугуни, сливочного масла и куриных окорочков. Инструменты: терка для сыра, нож, сковорода для тушения, противень с пергаментом и духовка.

  1. Подготовьте тесто: смешайте кефир, воду, сахар, соль и дрожжи. Добавьте муку постепенно, замешивая до эластичности. Оставьте на час в тепле.

  2. Приготовьте начинку: обжарьте курицу в сливочном масле, добавьте сливки и чеснок, потушите. Натрите сыр, смешайте с мясом и специями.

  3. Сформируйте лодочки: разделите тесто на части, раскатайте, выложите начинку, защипните края и сделайте разрез посередине.

  4. Запеките: поставьте в духовку на 200°C на 15-20 минут, добавьте яйцо и допеките еще минуту.

  5. Подавайте: добавьте кусочек масла и наслаждайтесь горячим.

Мифы и правда

  • Миф: хачапури всегда жирный и вредный для фигуры. Правда: если использовать нежирный сыр и меньше масла, калории снижаются, а польза от белков и кальция остается.
  • Миф: тесто на кефире получается жестким. Правда: кефир делает тесто мягким и ароматным, особенно если добавить сахар для активации дрожжей.
  • Миф: курица чкмерули — это отдельное блюдо, не для хачапури. Правда: в аджарской версии курица с чесноком идеально дополняет сыр, создавая баланс вкусов.

Исторический контекст

Хачапури появился в Грузии еще в средние века, как хлеб с сыром для пастухов. Аджарская версия с лодочкой возникла в Аджарии, где рыбаки использовали форму для удобства. Чкмерули — это способ приготовления курицы в чесночном соусе, популярный в Западной Грузии. Со временем блюдо эволюционировало, включая мясо для разнообразия. Сегодня хачапури — символ грузинской кухни, экспортируемый по миру.

А что если…

А что если заменить курицу на овощи? Получится вегетарианский вариант с баклажанами и шпинатом, но добавьте больше сыра для вкуса. А что если испечь в мультиварке? Время увеличится, но тесто выйдет нежнее. А что если сделать мини-версию? Разделите тесто на 6 частей для закусок на вечеринку.

В завершение, хачапури по-аджарски чкмерули — это не просто рецепт, а способ открыть для себя грузинскую кухню. Интересный факт: в Грузии хачапури считается национальным блюдом и даже отмечается День хачапури. Еще один: традиционно его едят руками, отщипывая кусочки. И третий: в некоторых регионах добавляют мед для сладости, но это уже эксперимент.

Counter LiveInternet