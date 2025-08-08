Грузинская кухня у вас дома: готовим сытный салат с говядиной и фасолью за 15 минут

Хотите удивить гостей ярким и сытным блюдом? Салат "Тбилиси" — идеальный выбор! В нём нет майонеза, зато есть сочная говядина, ароматная фасоль, хрустящие орехи и свежие овощи. Это настоящий взрыв вкуса и цвета!

Ингредиенты

Говядина — 200 г

Красная фасоль (сырая) — 200 г

Грецкие орехи — 50 г

Красный болгарский перец — 1 шт.

Красный лук — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Петрушка или кинза — 20 г

Растительное масло — 3 ст. л.

Яблочный уксус — 2 ст. л.

Соль, чёрный перец — по вкусу

Как приготовить

Фасоль замочите на ночь, затем отварите до мягкости (около 1,5 часов). Если хотите сэкономить время, возьмите консервированную. Нарежьте лук полукольцами, залейте уксусом и оставьте на 15 минут. Так он станет мягче и потеряет горечь.

Отварите мясо целиком в кипящей воде (1,5 часа), посолив в конце. Остудите и нарежьте соломкой. Перец нарежьте тонкой соломкой. Орехи обжарьте на сухой сковороде и порубите. Чеснок и зелень мелко покрошите. Смешайте все ингредиенты, заправьте маслом, посолите и поперчите.