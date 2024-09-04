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Премьер Грузии Кобахидзе назвал Зурабишвили нелегитимным президентом страны
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Грузинский премьер обвинил президента в нарушении конституции

Премьер Грузии Кобахидзе назвал Зурабишвили нелегитимным президентом страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили фактически не является главой государства после того, как она нарушила конституцию. Такое заявление сделал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Саломе Зурабишвили не президент Грузии. Она сама признала легитимацию Конституционного суда, когда обратилась в него с иском", — заявил грузинский политик во время брифинга.

Он напомнил, что суд, который признает Зурабишвили, признал ее нелегитимным главой государства из-за нарушения конституции страны. Кобахидзе отметил, что она до сих пор находится на этой должности только из-за того, что у нее есть поддержка "Национального движения".

Грузинский премьер добавил, что после того, как оппозиция проголосовала в парламенте за импичмент действующего главы государства, она стала не президентом Грузии, а президентом "Нацдвижения" и его рядовой марионеткой.

Фото: Communications Department of the Administration of the President of Georgia/Giorgi Abdaladze

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