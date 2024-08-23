В Совфеде высказались о планах Запада на Грузию

Сенатор Джабаров: Запад всеми силами пытается втянуть Грузию в конфликт с РФ

Западные страны изо всех сил пытаются сделать так, чтобы Грузия была втянута в конфликт с Россией из-за Абхазии и Южной Осетии. Такое заявление сделал первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Он подчеркнул, что непонятно по какой причине президент Грузии Саломе Зурабишвили присутствовала на саммите "Крымской платформы". Сенатор предположил, что такие действия могут иметь для главы государства как для выразителя позиции МИД Франции, где она раньше работала.

"Используя подобные инициативы, Запад пытается всеми способами втянуть Грузию в конфликт с нами из-за Абхазии и Южной Осетии", — написал Джабаров в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что путем создания "Крымской платформы" Украина предпринимала попытки вовлечь некоторые страны в деятельность по подрыву территориальной целостности России. При этом Зурабишвили делала подобную "Кавказскую платформу", чтобы оказывать давление на РФ.

Кроме того, Джабаров считает, что Соединенные Штаты намерены устроить цветную революцию в Грузии.

Фото: freepick.com