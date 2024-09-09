В Грузии пояснили, почему отозвали временного поверенного в делах Украины

Временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина отозвали из страны по причине того, что он купил стиральные машины. Об этом сообщил премьер-министр кавказской республики Ираклий Кобахидзе во время брифинга в понедельник.
"Конкретный представитель,дипломатического статуса, закупал предметы быта. Это было сочтено неадекватным на фоне проходящей войны, и это стало причиной его отзыва", — заявил глава грузинского правительства.
При этом премьер Грузии подчеркнул, что соответствующее решение не является политическим.
Стоит отметить, что накануне глава МИД Украины Андрей Сибига отозвал временного поверенного Украины в Грузии.
До этого, в марте 2022 года, глава Владимир Зеленский отозвал украинского посла из Тбилиси за отказ Грузии помогать Украине.
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