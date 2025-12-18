Грузия меняет тон в разговоре с ЕС: в Белграде прозвучал жёсткий сигнал Европе

Отношения Грузии с Евросоюзом вновь оказались в центре публичной дискуссии на фоне зарубежного визита президента страны. Об этом сообщает РИА Новости. На официальных встречах в Белграде Михаил Кавелашвили охарактеризовал текущий диалог Тбилиси и Брюсселя как проблемный и указал на претензии к подходу европейских структур.

Заявление в Белграде и претензии к ЕС

Во время совместного брифинга с президентом Сербии Александром Вучичем Кавелашвили заявил, что нынешний формат взаимодействия с Евросоюзом не устраивает Тбилиси.

"Существующие отношения между Грузией и ЕС являются неблагоприятными", — сказал президент Грузии Михаил Кавелашвили.

По его словам, грузинская сторона считает отношение руководства "евробюрократии" к стране несправедливым и видит в нём проявления двойных стандартов.

Кавелашвили также отметил, что подобная проблематика не нова для Сербии, назвав её "другом" Грузии. Он подчеркнул, что Грузия регулярно фигурирует на международной арене в контексте развития и перечислил направления, которые чаще всего обсуждаются: экономика, прозрачность, судебная система. Эти темы, по его оценке, становятся поводом для постоянного внимания к стране.

Контекст ухудшения отношений с Брюсселем

Отношения между Грузией и Евросоюзом, как напоминает агентство, ухудшились после принятия в мае 2024 года закона об иноагентах грузинским парламентом. Затем, 28 ноября 2024 года, премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров о членстве в ЕС до 2028 года. С тех пор в стране постоянно проходят акции протеста.

Со стороны ЕС звучит критика в адрес курса грузинских властей. Европейские страны, по данным РИА Новости, указывают на откат демократии и антизападную риторику. На этом фоне заявления грузинского президента в Белграде прозвучали как фиксирование уже сложившегося кризиса доверия, а также как попытка обозначить позицию Тбилиси в публичной дипломатии.

Акцент на Сербии и экономических темах

Помимо оценки отношений с ЕС, Кавелашвили подчеркнул важность развития связей между Тбилиси и Белградом, в том числе в экономике. По его словам, сторонам следует сделать всё, чтобы отношений стало больше и они были теснее. Он упомянул обсуждение новых инициатив и отметил, что возможности могут расшириться после того, как он проведёт разговор со своей командой.

В числе направлений, прозвучавших на брифинге, Кавелашвили назвал производство оружия и сельское хозяйство. Он также заявил, что "весь мир знает", что Грузия является одним из важнейших регионов в сельском хозяйстве.