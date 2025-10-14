Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:13

Как отдохнуть в Грузии за 67 тысяч: бюджетный маршрут без потери впечатлений

Автобусный тур из Ярославля в Грузию прошёл по маршруту Тбилиси — Ушгули — Гудаури

Путешествия редко случаются случайно — чаще они становятся итогом мечты, которую человек вынашивает годами. Так было и с поездкой блогера smnnatasha, рассказавшей на сайте Т-Ж о своём 11-дневном автобусном туре в Грузию. Осень, горы, вино и дух свободы — всё, ради чего туристы возвращаются в эту страну снова и снова, она нашла в одной поездке.

От Ярославля до ледников

Тур стартовал 1 октября 2025 года из Ярославля. Около 35 участников выехали на автобусе компании "А-трип" в сторону Ростова-на-Дону. Оттуда путь пролегал через Военно-грузинскую дорогу в Тбилиси, а затем — по маршруту Ахалцихе, Вардзиа, Цхалтубо, Местиа, Ушгули, Гудаури и обратно домой. Некоторые участники прилетали в Тбилиси самолётом, экономя почти сутки в пути и порядка 20 тысяч рублей на билет в одну сторону.

Главным "героем" дороги стал автобус — не обычный туристический, а "пати-бас" с музыкой, лампочками и остановками на танцы. Гид и водитель Давид оказался душой компании: рассказывал истории о горах, советовал смотровые площадки и шутил по-грузински заразительно.

Где жили

Организаторы тура продумали размещение так, чтобы участники могли оценить разные стороны страны — от старинных городов до горных курортов.

  1. Тбилиси - отель Capitol by Umbrella рядом с метро и обменником, завтрак включён.
  2. Ахалцихе - Hotel Akhaltsikhe, где после долгой дороги особенно кстати пришлись бассейн и сауна.
  3. Цхалтубо - Hotel Prometheus, сохранивший дух советского курорта с радоновыми ваннами.
  4. Местиа - Hotel Svaneti, простое, но тёплое жильё, где удалось высушить вещи после ледников.
  5. Гудаури - Hotel Alpina с видом на горы и пасущихся барашков. Единственный минус — до магазинов далеко.

Что посмотрели

Тбилиси

Первым делом группа отправилась на Дезертирский рынок. Там продают вино, специи, чурчхелу и свежие фрукты — бутылка вина стоит от 15 до 50 лари, и почти везде дают попробовать. Не обошлось и без серных бань: попасть в знаменитые Chreli Abano оказалось сложно, пришлось идти в "Королевские Бани", где сеанс стоил 50 лари. На фуникулёре за 5 лари туристы поднялись к статуе Матери Грузии, любуясь панорамой города.

Ахалцихе и Вардзиа

Пещерный город Вардзиа поразил масштабом — вырубленные в скале храмы и тоннели уходят вверх по ущелью. Вход — 15 лари, трансфер к подножию можно оплатить за 2, но многие предпочли пеший подъём. В Ахалцихе путешественники осмотрели крепость Рабат: часть комплекса бесплатная, но за 18 лари открывается доступ в музеи и башни.

Цхалтубо

Когда-то популярный курорт с санаториями сегодня производит двойственное впечатление: часть зданий отреставрирована, но многие корпуса стоят заброшенными. Позднее прибытие не позволило устроить полноценную прогулку, зато удалось узнать, что в отеле Prometheus всё ещё проводят процедуры с радоновыми источниками.

Сванетия и Ушгули

Путь от Местии до Ушгули — это 100 километров серпантина, узких дорог и непередаваемых пейзажей. Само Ушгули — одно из самых высокогорных поселений Европы. Отсюда открывается вид на ледник Шхара, а каждый поворот дороги будто кадр из фильма.

Гудаури

Финальная точка перед возвращением домой. Здесь участники наслаждались тишиной, горным воздухом и видом на пастбища. Hotel Alpina оказался идеальным местом для отдыха после насыщенного маршрута.

Еда и атмосфера

Грузия редко оставляет кого-то равнодушным к своей кухне. Завтраки включались в проживание, а обеды и ужины проходили в кафе и ресторанах.

  • В Тбилиси понравилось кафе "Рача" на улице Дадиани — вкусно и без суеты.
  • В "Sakhli № 11" владелец угостил вином, но кухня в тот день не работала.
  • В "Chacha Time" попробовали настойку "Арбуз-Бергамот" за 5 лари.
  • В "Sapore" порадовали десерты, а в "Baoma" - терраса с видом на город.
  • В Вардзии нашли уютное кафе на берегу Куры, где подают редкое блюдо биши — пончики без сахара.
  • В Ахалцихе — ресторан при Hotel Akhaltsikhe, а в Местии — Sun-Seti Cafe, где обслуживание растянулось на час, но еда оказалась достойной.

Что запомнилось

Главное впечатление — это горы в осенних красках, искренность местных жителей и щедрость грузинской кухни. Автор призналась, что впервые попробовала вина Киси, Цоликаури и Мцване - и теперь именно они ассоциируются у неё с этим путешествием.

Из минусов — сложности с бронированием серных бань без переплаты (около 30 лари) и неожиданная жара: вместо прохладных вечеров с пледом пришлось прятаться от солнца. Ещё один нюанс — почти во всех заведениях добавляют сервисный сбор 15-20 %, из-за чего итоговая сумма за еду часто оказывалась выше ожидаемой.

Расходы

Общая стоимость поездки составила 67 800 ₽, из них:

  • тур — 47 800 ₽;
  • питание и вино — 15 000 ₽;
  • сувениры — 5 000 ₽;
  • прочие расходы (баня, метро, вода) — 2 000 ₽.

Советы путешественникам

  1. В октябре в Грузии может быть жарко, поэтому стоит взять одежду для всех сезонов.
  2. В стране безопасно, но во время выборов возможны митинги.
  3. Бездомных собак много, но они дружелюбные — не стоит кормить их с рук.
  4. Интернет в горах часто пропадает, особенно в Сванетии, поэтому офлайн-карты обязательны.
  5. Лучше иметь наличные лари — российские карты к оплате не принимают.

А что если поехать самостоятельно?

Автобусный тур — отличный вариант для первого знакомства со страной: не нужно заботиться о дорогах, ночёвках и билетах. Но если есть время и желание гибкости, маршрут можно повторить самостоятельно, арендовав автомобиль в Тбилиси и планируя ночёвки по пути. Так можно задержаться в понравившихся местах и не зависеть от расписания группы.

Плюсы и минусы поездки

Плюсы: организация, насыщенный маршрут, профессиональный водитель, вкусная еда, дружеская атмосфера.
Минусы: отсутствие возможности заранее забронировать бани, жаркая погода, редкий интернет и удалённость отелей от магазинов.

FAQ

Сколько стоит тур в Грузию?
Средняя цена автобусного тура на 10-11 дней — от 60 000 до 75 000 ₽.

Можно ли поехать без загранпаспорта?
Да, гражданам России для поездки в Грузию достаточно внутреннего паспорта.

Когда лучше ехать?
Оптимальные месяцы — май, сентябрь и октябрь: не жарко, но горы ещё зелёные.

Интересные факты

  • Ушгули находится на высоте около 2200 метров — это одно из самых высоких постоянных поселений в Европе.
  • Военно-грузинская дорога, по которой шёл маршрут, существует со времён Римской империи.
  • Цхалтубо был главным бальнеологическим курортом СССР: сюда приезжала элита, включая Сталина.

