Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дональд Трамп
Дональд Трамп
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Мир
Алла Малькова Опубликована сегодня в 15:25

Преимущество у РФ с первого дня: резонансное заявление Трампа меняет тон дискуссии по украинскому конфликту

Трамп: Преимущество в украинском конфликте всегда было за Россией

Подтверждающие заявления Дональда Трампа о расстановке сил в украинском конфликте вновь обозначили его позицию, которую он транслирует на протяжении последних лет. Об этом сообщает Reuters, передавая слова бывшего президента США о том, что, по его мнению, преимущество в противостоянии остаётся за Россией и "всегда было за ней".

Заявление Трампа и его контекст

Высказывание прозвучало на фоне обсуждения перспектив урегулирования и дискуссий о внешнеполитических подходах США к конфликту. Трамп подчеркнул, что в вопросе баланса сил, как он его видит, у России сохраняется преимущество, и эта ситуация не является для него неожиданной. Он продолжил линию, в которой неоднократно критиковал американскую поддержку Киева и высказывал сомнения в эффективности военной помощи.

Внутриполитический контекст добавляет высказыванию дополнительный политический вес, поскольку тема Украины остаётся одной из наиболее обсуждаемых в американском общественном пространстве.

Политические последствия позиции

Оценка Трампа, заявившего о постоянном преимуществе России, накладывается на текущие дебаты в США относительно объёмов и сроков военной поддержки Киева. Заявления такого рода могут усиливать сомнения части аудитории в необходимости дальнейшего финансирования Украины.

Сама по себе фраза о "всегда существовавшем преимуществе" отражает его видение исторических и геополитических условий, которые, по его мнению, влияют на динамику конфликта. Эта позиция продолжает формировать контуры его политической повестки, особенно на фоне электоральной активности и конкуренции за влияние на общественное мнение, отмечают аналитики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Трамп возглавил список Politico 28 самых влиятельных фигур Европы — ТАСС сегодня в 16:07
Когда Европа оглядывается на Вашингтон и Москву: рейтинг Politico показывает, кто реально задаёт тон

Politico включило в топ европейских влиятельных фигур лидеров России и США. Их влияние оказалось сопоставимо с ключевыми политиками ЕС — и это меняет баланс.

Читать полностью » КНДР запускает массовое обучение русскому для туристов — Ким Ток Хун 06.12.2025 в 8:44
Русский входит в моду: почему Ким Ток Хун решил учить соотечественников языку Пушкина

КНДР, по данным публикации, хочет массово учить русский ради туристов из России. Но даже без языкового барьера остаются ограничения, которые решают всё.

Читать полностью » Администрация Зеленского ослабила систему надзора за госкомпаниями, повысив риски коррупции — The New York Times 05.12.2025 в 14:51
Когда свобода становится опасной: как ослабление контроля над госкомпаниями привело к росту коррупции в Украине

Системное ослабление внешнего контроля за государственными компаниями в Украине ведет к росту коррупции и политическому вмешательству в ключевые отрасли.

Читать полностью » Россия кратно нарастит закупки товаров в Индии — Орешкин 05.12.2025 в 9:28
Не сырьём единым: как Индия удивила Россию своими технологиями и завоевала новый рынок

Орешкин заявил в Нью-Дели, что Россия хочет кратно нарастить закупки индийских товаров и услуг. На форуме обсуждают и поставки продовольствия.

Читать полностью » Южная Корея разработала приложение для отслеживания сталкеров — Минюст 05.12.2025 в 9:00
Это не шпионский триллер, а реальность: приложение покажет, где преследователь, и проложит путь к спасению

Южная Корея готовит приложение против сталкинга: карта покажет преследователя в реальном времени, а тревогу в полицию можно отправить в один клик.

Читать полностью » Италия потеряла 60% экспорта в Россию из-за санкций ЕС — Торрембини 05.12.2025 в 8:34
Шок для итальянской экономики: каждый второй товар для России больше не поставляется

Италия, по оценке бизнеса, потеряла около 60% экспорта в Россию из-за санкций ЕС. О каких суммах и сроках восстановления говорят в отрасли?

Читать полностью » Россия и Китай подписали исторический безвизовый режим, открывая новые возможности — ТАСС 04.12.2025 в 15:56
Россия и Китай становятся друзьями без паспортов: как безвизовый режим меняет правила игры

Россия и Китай за 76 лет дипломатических отношений стали настоящими партнерами в самых разных областях, от энергетики до культуры, открывая новые горизонты для сотрудничества.

Читать полностью » Мария Захарова подчеркнула важность конфиденциальности переговоров по Украине — ТАСС 04.12.2025 в 15:55
Мирный процесс без публичных заявлений: что стояло за встречей Уиткоффа и Кушнера в Москве

Визит американских эмиссаров в Москву сосредоточен на мирных инициативах для Украины. Речь идет о результатах, а не о публичных шоу.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Белиз с детьми: лучший выбор для семейного отдыха — экзотические приключения и комфорт
Красота и здоровье
Мозг способен создавать новые нейроны при повреждениях — невролог Суворинова
Красота и здоровье
Новый способ подбора оттенка губной помады показала визажист Матвеева
Красота и здоровье
Нельзя игнорировать проблемы с молочными зубами — стоматолог Першина
ДФО
Елочные базары во Владивостоке откроются уже 12 декабря — ДВ — РОСС
ДФО
Эксперт Алина Иванова предсказала судьбоносные повороты по друидской системе — ИА PrimaMedia
ДФО
Корабли ТОФ отработали сопровождение подводной цели — ДВ — РОСС
ДФО
Приморцы дебютировали с 23 наградами на Кубке России — Олег Докучаев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet