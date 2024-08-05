Планету ударило жгутом: раскрыты подробности магнитной бури, накрывшей Землю в выходные

Магнитная буря, накрывшая Землю в выходные, благополучно завершилась в ночь на 5 августа, сообщил утром в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В настоящее время геомагнитное поле находится в спокойном состоянии", — констатировал он в своём телеграм-канале.

В лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН раскрыли подробности магнитной бури.

В максимуме она доходила до G2.7. "Примерно в 11 утра по московскому времени к Земле пришло облако плазмы от солнечного выброса, и в настоящий момент планета погружена в солнечное вещество. Сам выброс является слабым (скорость солнечного ветра в нём всего примерно на 20-30% выше нормы), и скорее всего по планете ударило локальное плотное образование внутри облака (жгут сильного магнитного поля или остатки солнечного протуберанца, выброшенного в космос вместе с облаком)", — уточнили учёные.

В сообщении предполагалась "относительно низкая, но не нулевая" вероятность полярных сияний в Москве и Санкт-Петербурге. По данным РИА Новости, аврору видели в Сибири и на Урале.