Солнце подкидывает сюрприз к праздникам: магнитная буря уже на подходе

Арктическая активность Солнца в конце декабря может заметно повлиять на геомагнитную обстановку на Земле. Уже вечером 22 декабря специалисты прогнозируют вероятность магнитной бури, способной вызвать кратковременные сбои в работе техники и ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Об этом сообщает издание "Кубанские новости" со ссылкой на данные профильных научных центров.

Вероятность бури и ожидаемые пики активности

Согласно прогнозам, 22 декабря возможна магнитная буря уровня G1 — это самый слабый уровень по принятой классификации, однако даже он способен повлиять на чувствительные системы. Вероятность такого сценария оценивается как высокая, а в последующие сутки она возрастает до 65 процентов. Наиболее интенсивная фаза ожидается в ранние утренние часы — с 3:00 до 6:00, при этом общая продолжительность возмущений может составить около девяти часов.

Специалисты отмечают, что в этот период геомагнитная активность будет колебаться, периодически усиливаясь. Вечером 22 декабря возможны кратковременные всплески, которые в отдельных моментах могут приблизиться к "красной" зоне шкалы, однако в большинстве случаев речь идет о слабых или умеренных возмущениях.

Ситуация в конце декабря

По данным прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в последующие дни геомагнитная обстановка останется нестабильной. Так, 24 декабря возможны всплески активности, которые, по предварительным расчетам, не выйдут за пределы "желтой" зоны. Это означает повышенный, но не критический уровень геомагнитных возмущений.

Кроме того, высокая вероятность магнитных бурь сохраняется и в самом конце года. Повышенные геомагнитные индексы прогнозируются 29 и 31 декабря, что может совпасть с предпраздничным периодом и новогодними приготовлениями. При этом специалисты подчеркивают, что экстремальных событий в эти дни не ожидается.

Что означает уровень G1 и чего ждать дальше

В классификации магнитных бурь используется пятиуровневая шкала — от G1 до G5. Уровень G1 считается слабым, однако даже такие бури способны вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, повлиять на точность навигационных приборов, а также отразиться на миграции животных и птиц. Для людей с хроническими заболеваниями и повышенной метеочувствительностью возможны головные боли, утомляемость и перепады давления.

Более сильные бури, относящиеся к уровням G3-G5, уже представляют серьезную угрозу для радиосвязи, спутниковых систем и промышленных сетей, однако в ближайшие дни таких сценариев не прогнозируется. По долгосрочным расчетам, начало следующего года пройдет относительно спокойно, и лишь 20 января возможна слабая магнитная буря.