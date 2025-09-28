Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вихрь пространства-времени
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:10

Геологические эпохи оказались не случайны: планета следует древнему плану

В распределении геологических эпох выявлена мультифрактальная структура

Когда мы открываем учебник по геологии, шкала времени кажется аккуратной: чёткие деления на эры, периоды и эпохи. Но реальность гораздо сложнее. Новое исследование, опубликованное в Earth and Planetary Science Letters, показывает: границы геологических эпох распределены не хаотично, а подчиняются скрытой иерархической закономерности.

Открытие международной команды учёных, в числе которых профессор Андрея Спиридонов (Вильнюсский университет), может изменить наше понимание истории планеты и дать ключ к прогнозированию её будущего.

Границы как "следы перемен"

Каждая граница на геохронологической шкале отражает важное событие: массовое вымирание, крупный тектонический сдвиг или "взрыв" биологического разнообразия. До сих пор считалось, что они распределены случайно. Но исследователи проанализировали как официальную Международную геохронологическую карту, так и биозональные шкалы (основанные на вымерших организмах — конодонтах, граптолитах, аммонитах) и заметили удивительную закономерность.

"Геологические шкалы времени могут выглядеть как аккуратные временные линии из учебников, но их границы рассказывают гораздо более хаотичную историю", — сказал Спиридонов.

Границы образуют кластеры событий, разделённые долгими периодами относительного покоя. Такое распределение оказалось не просто случайностью, а примером мультифрактальной структуры — математической модели, где схожие закономерности повторяются на разных масштабах.

Сравнение временных шкал

Масштаб Примеры событий Характер распределения
Локальные биозоны Исчезновение отдельных видов Нерегулярное, но с кластерами
Глобальные периоды Массовые вымирания, смены климата Кластеризация и долгие "затишья"
Эры Кембрийский взрыв, Пермское вымирание Мультифрактальная закономерность

Взгляд через математику

Учёные применили концепцию составного мультифрактально-пуассоновского процесса. Эта модель объясняет, что события вложены друг в друга: большие кластеры содержат малые, которые, в свою очередь, включают ещё более мелкие.

"Интервалы между ключевыми событиями следуют мультифрактальной логике, которая показывает, как изменчивость каскадно распространяется во времени", — пояснил Спиридонов.

Так удалось описать поведение Земли как целостной системы, где периоды стабильности и потрясений не случайны, а встроены в иерархическую структуру.

Внешняя шкала времени

Исследование дало представление о том, какой временной промежуток нужно охватывать, чтобы увидеть все масштабы природной изменчивости.

Оказалось, что "внешняя шкала времени" — это примерно 500 миллионов лет и более. Только на таких интервалах можно понять, как переплетаются покой и хаос в развитии планеты.

"Если мы хотим понять весь спектр поведения Земли, будь то периоды затишья или внезапные глобальные потрясения, нам нужны данные как минимум за полмиллиарда лет", — подчеркнул Спиридонов.

Советы шаг за шагом: как изучать геологическое время

  1. Собрать данные о границах эпох и периодов из официальных шкал.

  2. Добавить локальные биозональные шкалы по вымершим видам.

  3. Применить математические методы (мультифракталы, статистика Пуассона).

  4. Сравнить распределения на разных масштабах.

  5. Построить модель каскадного распределения событий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать границы случайными.

  • Последствие: потеря понимания структуры изменений.

  • Альтернатива: использовать мультифрактальную модель.

  • Ошибка: ограничиваться короткими интервалами (миллионы лет).

  • Последствие: не видно всей картины изменений.

  • Альтернатива: анализировать временные ряды в масштабе сотен миллионов лет.

  • Ошибка: игнорировать нематериальные факторы (биосферу, климат).

  • Последствие: редуцированное понимание истории Земли.

  • Альтернатива: учитывать систему целиком, включая биологические и геохимические процессы.

А что если…

…мы сможем предсказать будущие переломные моменты? Если геологическая система действительно следует иерархической логике, то можно оценить вероятность новых "кластеров" событий — массовых вымираний, климатических кризисов или тектонических перестроек. Это изменит подход к прогнозированию рисков для человечества.

Плюсы и минусы новой модели

Плюсы Минусы
Объясняет хаотичные на первый взгляд события Требует сложной математики
Объединяет биологические и геологические данные Модель пока теоретическая
Позволяет заглянуть в будущее Сложно проверить напрямую
Уточняет границы эпох Зависимость от полноты геологических данных

FAQ

Что значит "мультифрактал"?
Это модель, где структура повторяется на разных масштабах: кластеры внутри кластеров.

Почему выбрали интервал 500 млн лет?
На более коротких интервалах не виден полный спектр событий — только фрагменты.

Как это знание поможет нам сегодня?
Оно улучшает понимание эволюции Земли и помогает оценивать риски глобальных изменений.

Мифы и правда

  • Миф: геологические эпохи разделены случайно.

  • Правда: их границы образуют иерархическую структуру.

  • Миф: планета меняется только из-за катастроф.

  • Правда: важную роль играют и длительные периоды относительного покоя.

  • Миф: геология не может предсказать будущее.

  • Правда: математические модели позволяют оценивать вероятность новых переломов.

Три интересных факта

  1. Самое известное массовое вымирание — пермское (252 млн лет назад) — уничтожило до 96% морских видов.

  2. Геологическая шкала времени создавалась более 200 лет и постоянно уточняется.

  3. Фрактальные модели ранее применялись в физике и финансах, а теперь — в геологии.

Исторический контекст

Идея делить историю Земли на эры появилась ещё в XIX веке. Сначала это были простые наблюдения за слоями пород. В XX веке к ним добавились данные о вымерших организмах. Сегодня в дело вступают математика и междисциплинарные подходы.

