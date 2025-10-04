Европейская Россия, Сибирь и Дальний Восток: три лица одной страны
Россия занимает уникальное место на карте планеты. Это крупнейшее государство Земли, раскинувшееся на двух частях света — Европе и Азии. Территория страны охватывает почти 1/6 суши, и её размеры настолько велики, что разница во времени между западной и восточной окраиной составляет целых 11 часов.
Общая площадь России — 17,075 млн квадратных километров. С запада на восток страна простирается более чем на 9 тысяч километров, а с севера на юг — от 2,5 до 4 тысяч километров.
Географические границы
Протяжённость сухопутных границ России составляет 20 322 километра, морских — около 38 тысяч километров. Россия соседствует с десятками стран, а также омывается морями трёх океанов — Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого.
- Самая северная точка на материке — мыс Челюскин на полуострове Таймыр.
- На островах — север архипелага Земля Франца-Иосифа.
- Самая южная точка — в Дагестане, на границе с Азербайджаном.
- Западная — на Балтийской косе в Калининградском заливе.
-
Восточная — остров Ратманова в Беринговом проливе.
Моря и острова
Россия обладает огромным количеством островов. Среди них:
- в Северном Ледовитом океане — архипелаг Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские острова, остров Врангеля;
- в Тихом океане — Курильские острова и Сахалин.
Эти территории не только уникальны по природе, но и имеют стратегическое значение.
Регионы России
Страну условно делят на три обширных региона:
- Европейская Россия - часть на запад от Уральских гор. Здесь находятся Москва и Санкт-Петербург, крупнейшие культурные и политические центры.
- Сибирь - огромные просторы тайги, степей и горных хребтов, протянувшиеся от Урала до побережья Тихого океана.
- Дальний Восток - край вулканов, заповедников и богатейших природных ресурсов.
Сравнение: Россия и другие страны
|Страна
|Площадь (млн км²)
|Особенность
|Россия
|17,1
|Самая большая территория в мире
|Канада
|9,9
|Второе место, множество озёр
|Китай
|9,6
|Высокая плотность населения
|США
|9,5
|Разнообразие природных зон
Советы шаг за шагом: как познавать Россию
- Начните с крупных городов Европейской части — Москвы, Санкт-Петербурга, Казани.
- Отправьтесь на Урал, чтобы увидеть "границу Европы и Азии".
- Путешествуйте по Транссибу, чтобы пересечь страну от Москвы до Владивостока.
- Посетите Байкал — древнейшее озеро планеты.
- Завершите маршрут на Дальнем Востоке — Камчатка, Сахалин и Курилы.
FAQ
Сколько часовых поясов в России?
Официально 11, но для удобства авиаперелётов используется 9.
Какая часть России самая густонаселённая?
Европейская часть, где проживает около 80 % населения страны.
Какие природные символы России самые известные?
Байкал, Камчатка с вулканами, тайга, Уральские горы.
Интересные факты
- Россия занимает территорию 85 субъектов — от Калининграда до Чукотки.
- Здесь находится 40 национальных парков и более 100 заповедников.
- Байкал содержит 20 % мировых запасов пресной воды.
- В стране более 2,5 млн рек и около 3 млн озёр.
- Россия — лидер по количеству лесов: тайга занимает около половины её территории.
Географическое положение делает Россию уникальной страной, где на одной территории соседствуют арктические пустыни и субтропики, степи и тайга, горные хребты и равнины. Это определяет не только природное и климатическое разнообразие, но и богатое культурное наследие — ведь разные регионы развивались в собственном ритме, сохраняя свою самобытность.
