Река Соча, Словения
Река Соча, Словения
© commons.wikimedia.org by Florian Jesse is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:53

Европейская Россия, Сибирь и Дальний Восток: три лица одной страны

География России: границы, крайние точки и моря трёх океанов

Россия занимает уникальное место на карте планеты. Это крупнейшее государство Земли, раскинувшееся на двух частях света — Европе и Азии. Территория страны охватывает почти 1/6 суши, и её размеры настолько велики, что разница во времени между западной и восточной окраиной составляет целых 11 часов.

Общая площадь России — 17,075 млн квадратных километров. С запада на восток страна простирается более чем на 9 тысяч километров, а с севера на юг — от 2,5 до 4 тысяч километров.

Географические границы

Протяжённость сухопутных границ России составляет 20 322 километра, морских — около 38 тысяч километров. Россия соседствует с десятками стран, а также омывается морями трёх океанов — Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого.

  • Самая северная точка на материке — мыс Челюскин на полуострове Таймыр.
  • На островах — север архипелага Земля Франца-Иосифа.
  • Самая южная точка — в Дагестане, на границе с Азербайджаном.
  • Западная — на Балтийской косе в Калининградском заливе.

  • Восточная — остров Ратманова в Беринговом проливе.

Моря и острова

Россия обладает огромным количеством островов. Среди них:

  • в Северном Ледовитом океане — архипелаг Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские острова, остров Врангеля;
  • в Тихом океане — Курильские острова и Сахалин.

Эти территории не только уникальны по природе, но и имеют стратегическое значение.

Регионы России

Страну условно делят на три обширных региона:

  • Европейская Россия - часть на запад от Уральских гор. Здесь находятся Москва и Санкт-Петербург, крупнейшие культурные и политические центры.
  • Сибирь - огромные просторы тайги, степей и горных хребтов, протянувшиеся от Урала до побережья Тихого океана.
  • Дальний Восток - край вулканов, заповедников и богатейших природных ресурсов.

Сравнение: Россия и другие страны

Страна Площадь (млн км²) Особенность
Россия 17,1 Самая большая территория в мире
Канада 9,9 Второе место, множество озёр
Китай 9,6 Высокая плотность населения
США 9,5 Разнообразие природных зон

Советы шаг за шагом: как познавать Россию

  1. Начните с крупных городов Европейской части — Москвы, Санкт-Петербурга, Казани.
  2. Отправьтесь на Урал, чтобы увидеть "границу Европы и Азии".
  3. Путешествуйте по Транссибу, чтобы пересечь страну от Москвы до Владивостока.
  4. Посетите Байкал — древнейшее озеро планеты.
  5. Завершите маршрут на Дальнем Востоке — Камчатка, Сахалин и Курилы.

FAQ

Сколько часовых поясов в России?
Официально 11, но для удобства авиаперелётов используется 9.

Какая часть России самая густонаселённая?
Европейская часть, где проживает около 80 % населения страны.

Какие природные символы России самые известные?
Байкал, Камчатка с вулканами, тайга, Уральские горы.

Интересные факты

  1. Россия занимает территорию 85 субъектов — от Калининграда до Чукотки.
  2. Здесь находится 40 национальных парков и более 100 заповедников.
  3. Байкал содержит 20 % мировых запасов пресной воды.
  4. В стране более 2,5 млн рек и около 3 млн озёр.
  5. Россия — лидер по количеству лесов: тайга занимает около половины её территории.

Географическое положение делает Россию уникальной страной, где на одной территории соседствуют арктические пустыни и субтропики, степи и тайга, горные хребты и равнины. Это определяет не только природное и климатическое разнообразие, но и богатое культурное наследие — ведь разные регионы развивались в собственном ритме, сохраняя свою самобытность.

