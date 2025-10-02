Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Щенячья гора в Китае
Щенячья гора в Китае
© news.sky.com by Фотография, была сделана Го Циншанем is licensed under CC BY-CA 0.3
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:44

Китай от Памира до океана: страна, которая вмещает все природные зоны мира

География Китая: границы, реки, природные зоны и ресурсы страны

Китай — одна из крупнейших стран мира, занимающая восточную часть Евразии. Площадь Поднебесной — 9,6 млн км², что ставит её в число мировых гигантов по территории. География страны поражает своим разнообразием: здесь соседствуют высокие горы и пустыни, плодородные равнины и тропические леса.

Границы и положение

Протяжённость сухопутных границ Китая достигает 22 800 км. Поднебесная граничит сразу с 14 государствами — от России и Монголии до Индии и Вьетнама. На востоке и юго-востоке её берега омываются морями Тихого океана, а морские границы соединяют Китай с Японией, Кореей, Филиппинами, Малайзией и другими странами.

Такое географическое положение делает страну своеобразным мостом между Востоком и Западом, а также регионом, где сталкиваются океанические и континентальные влияния.

Рельеф и природные зоны

Высокогорья и равнины

Западная часть Китая — это горы и нагорья. Самая высокая точка страны — Джомолунгма (Эверест, 8849 м), находящаяся в Гималаях. Это символ не только Китая, но и всей планеты: вершину называют "крышей мира".

На Цинхай-Тибетском нагорье средние высоты превышают 4000 м, а климат здесь суров и резко континентален. В то же время восточная часть Китая — равнинная и плодородная, именно там сосредоточены сельское хозяйство и основные промышленные центры.

Интересно, что самая низкая точка Китая расположена в Турфанской котловине — около 200 м ниже уровня моря.

Степи, пустыни и леса

  • На севере и западе — обширные степи и пустыни, среди которых знаменитая Гоби.
  • На востоке — богатые пашни.
  • На северо-востоке и юго-западе простираются лесные массивы.

Особого внимания заслуживает провинция Юньнань, где находится Сишуанбаньна - тропический регион с более чем 5000 видами растений. Эти джунгли справедливо называют "царством растений".

Реки и озёра

Китай богат реками — их насчитывается свыше 1500, причём многие превышают 1000 км в длину.

  • Янцзы - крупнейшая река страны, третья в мире по протяжённости (6300 км). Она играет огромную роль в экономике и культуре, здесь расположены десятки городов и крупнейшие гидроузлы.
  • Хуанхэ (5464 км) — река, на берегах которой зародилась китайская цивилизация около 5000 лет назад. Недаром её называют "матерью Китая".
  • Другие крупные реки — Хэйлунцзян, Чжуцзян, Ляохэ, Хайхэ.

Реки Китая делятся на:

  • внешние (впадают в моря Тихого океана),
  • внутренние (заканчиваются в озёрах или исчезают в пустынях).

Природные ресурсы

Китай занимает третье место в мире по запасам минеральных богатств.

  • Энергетические ресурсы: уголь, нефть, природный газ.
  • Черные металлы: железо, марганец, ванадий, титан.
  • Цветные металлы: практически все, что встречаются в мировой геологии.

Такое богатство недр во многом объясняет стремительный экономический рост страны в XX-XXI веках.

Плюсы и минусы природных особенностей

Особенность Плюсы Минусы
Высокогорья Туризм, альпинизм, уникальная природа Труднодоступность, суровый климат
Пустыни Запасы полезных ископаемых Засушливость, непригодность для земледелия
Равнины Плодородные земли, сельское хозяйство Перенаселённость, нагрузка на экосистему
Реки Водоснабжение, транспорт, энергетика Наводнения (особенно на Хуанхэ)
Леса Богатое биоразнообразие Сокращение из-за вырубок и урбанизации

FAQ

Какая река Китая самая длинная?
Янцзы (6300 км).

Почему Хуанхэ называют "матерью Китая"?
Потому что именно на её берегах зародилась древняя китайская цивилизация.

Где находятся тропические джунгли Китая?
В провинции Юньнань, район Сишуанбаньна.

3 интересных факта

  1. Джомолунгма (Эверест) расположена на границе Китая и Непала, её высота была уточнена в 2020 году — 8849 м.
  2. В Китае более 1500 рек длиннее 1000 км — больше, чем в любой другой стране мира.
  3. Турфанская котловина — самая низкая точка Китая (-200 м), там выращивают виноград в условиях пустыни.

География Китая — это сочетание величественных гор и плодородных равнин, пустынь и тропических лесов, мощных рек и богатых ресурсов. Именно благодаря этому разнообразию Поднебесная стала одной из величайших цивилизаций и продолжает оставаться страной, где природа и человек создают уникальный союз.

