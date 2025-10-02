Китай от Памира до океана: страна, которая вмещает все природные зоны мира
Китай — одна из крупнейших стран мира, занимающая восточную часть Евразии. Площадь Поднебесной — 9,6 млн км², что ставит её в число мировых гигантов по территории. География страны поражает своим разнообразием: здесь соседствуют высокие горы и пустыни, плодородные равнины и тропические леса.
Границы и положение
Протяжённость сухопутных границ Китая достигает 22 800 км. Поднебесная граничит сразу с 14 государствами — от России и Монголии до Индии и Вьетнама. На востоке и юго-востоке её берега омываются морями Тихого океана, а морские границы соединяют Китай с Японией, Кореей, Филиппинами, Малайзией и другими странами.
Такое географическое положение делает страну своеобразным мостом между Востоком и Западом, а также регионом, где сталкиваются океанические и континентальные влияния.
Рельеф и природные зоны
Высокогорья и равнины
Западная часть Китая — это горы и нагорья. Самая высокая точка страны — Джомолунгма (Эверест, 8849 м), находящаяся в Гималаях. Это символ не только Китая, но и всей планеты: вершину называют "крышей мира".
На Цинхай-Тибетском нагорье средние высоты превышают 4000 м, а климат здесь суров и резко континентален. В то же время восточная часть Китая — равнинная и плодородная, именно там сосредоточены сельское хозяйство и основные промышленные центры.
Интересно, что самая низкая точка Китая расположена в Турфанской котловине — около 200 м ниже уровня моря.
Степи, пустыни и леса
- На севере и западе — обширные степи и пустыни, среди которых знаменитая Гоби.
- На востоке — богатые пашни.
- На северо-востоке и юго-западе простираются лесные массивы.
Особого внимания заслуживает провинция Юньнань, где находится Сишуанбаньна - тропический регион с более чем 5000 видами растений. Эти джунгли справедливо называют "царством растений".
Реки и озёра
Китай богат реками — их насчитывается свыше 1500, причём многие превышают 1000 км в длину.
- Янцзы - крупнейшая река страны, третья в мире по протяжённости (6300 км). Она играет огромную роль в экономике и культуре, здесь расположены десятки городов и крупнейшие гидроузлы.
- Хуанхэ (5464 км) — река, на берегах которой зародилась китайская цивилизация около 5000 лет назад. Недаром её называют "матерью Китая".
- Другие крупные реки — Хэйлунцзян, Чжуцзян, Ляохэ, Хайхэ.
Реки Китая делятся на:
- внешние (впадают в моря Тихого океана),
- внутренние (заканчиваются в озёрах или исчезают в пустынях).
Природные ресурсы
Китай занимает третье место в мире по запасам минеральных богатств.
- Энергетические ресурсы: уголь, нефть, природный газ.
- Черные металлы: железо, марганец, ванадий, титан.
- Цветные металлы: практически все, что встречаются в мировой геологии.
Такое богатство недр во многом объясняет стремительный экономический рост страны в XX-XXI веках.
Плюсы и минусы природных особенностей
|Особенность
|Плюсы
|Минусы
|Высокогорья
|Туризм, альпинизм, уникальная природа
|Труднодоступность, суровый климат
|Пустыни
|Запасы полезных ископаемых
|Засушливость, непригодность для земледелия
|Равнины
|Плодородные земли, сельское хозяйство
|Перенаселённость, нагрузка на экосистему
|Реки
|Водоснабжение, транспорт, энергетика
|Наводнения (особенно на Хуанхэ)
|Леса
|Богатое биоразнообразие
|Сокращение из-за вырубок и урбанизации
FAQ
Какая река Китая самая длинная?
Янцзы (6300 км).
Почему Хуанхэ называют "матерью Китая"?
Потому что именно на её берегах зародилась древняя китайская цивилизация.
Где находятся тропические джунгли Китая?
В провинции Юньнань, район Сишуанбаньна.
3 интересных факта
- Джомолунгма (Эверест) расположена на границе Китая и Непала, её высота была уточнена в 2020 году — 8849 м.
- В Китае более 1500 рек длиннее 1000 км — больше, чем в любой другой стране мира.
- Турфанская котловина — самая низкая точка Китая (-200 м), там выращивают виноград в условиях пустыни.
География Китая — это сочетание величественных гор и плодородных равнин, пустынь и тропических лесов, мощных рек и богатых ресурсов. Именно благодаря этому разнообразию Поднебесная стала одной из величайших цивилизаций и продолжает оставаться страной, где природа и человек создают уникальный союз.
