Поза рыбы в йоге
Поза рыбы в йоге
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:50

Как одно движение способно растопить зажимы, накопленные годами

Мягкая йога: 20-минутный комплекс для улучшения сна и снятия мышечного напряжения

Многие уверены: чтобы начать заниматься йогой, нужно быть уже гибким и сильным. И именно этот миф часто делает практику недоступной для большинства. Но правда в том, что ни одной стойки на руках, ни сложных асан вроде "Собаки мордой вниз" осваивать вначале не нужно. Чтобы почувствовать пользу йоги, достаточно тела и нескольких мягких движений, которые можно выполнять лёжа на полу или даже в кровати.

Почему мягкая йога — это находка

Такая практика работает как медитация, помогает восстановить силы и успокаивает нервную систему. Её ценят люди с ограниченной подвижностью — будь то возраст, болезнь или травма. Главное, она доступна: вы двигаетесь ровно столько, чтобы снять напряжение, но не испытываете дискомфорта.

Всего 20 минут спокойных упражнений могут заменить вечерний просмотр сериалов и при этом подарить глубокое расслабление. А начать можно прямо сегодня — с этого последовательного комплекса.

Как работать с комплексом

Воспринимайте инструкцию как рецепт: сначала прочитайте всё целиком, чтобы понимать, куда ведёт каждое движение. Во время практики двигайтесь медленно, в ритме дыхания. Каждый переход между позами — шанс осознанно почувствовать тело, заметить зоны напряжения и отпускать их с каждым выдохом. Здесь не место усилию или борьбе — только мягкость и поддержка.

Что может пригодиться

  • Небольшое одеяло
  • Подушка или валик
  • Пояс, ремень или шарф для растяжки

Краткий план комплекса

  • Шавасана (1 минута) — расслабьтесь лёжа на спине, почувствуйте опору, сделайте 10 глубоких вдохов.
  • Колени к груди (1 минута) — мягкое вытяжение поясницы, можно покачаться из стороны в сторону.
  • Одно колено к груди (1 минута) — разминаем ноги поочерёдно, мягко тянем стопу вверх, вращаем голеностоп.
  • Скрутка лёжа (2 минуты) — снимает зажимы в спине, помогает расслабить плечи и шею.
  • Поза лягушки лёжа (2 минуты) — глубокое вытяжение бёдер.
  • Мостик (1+2 минуты) — активируем ягодицы и корпус, мягко поднимаем таз, можно добавлять движения рук.
  • Голубь лёжа (3 минуты) — работа с тазобедренными суставами.
  • Счастливый ребёнок (1 минута) — расслабляем спину, можно слегка покачаться.
  • Финальная шавасана (3 минуты) — полное восстановление.

Интересный факт

Мягкая йога помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса — и улучшить качество сна. Некоторые исследования показывают, что регулярная практика даже в течение 10-15 минут в день уже влияет на уровень тревожности и концентрацию.

