Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Планка упражнение
Планка упражнение
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:10

Жара не повод лежать без дела: как тренировки без пота заряжают энергией сильнее кардио

Спокойная тренировка с элементами растяжки признана оптимальной альтернативой кардио летом

Жаркое лето — не повод отказываться от тренировок. Просто стоит сменить акценты: вместо изматывающего кардио выбрать спокойный микс силовых движений и растяжки. Такой подход помогает укрепить мышцы, улучшить осанку и зарядиться энергией, не перегревая организм.

Почему стоит выбрать спокойную тренировку

Когда температура воздуха зашкаливает, интенсивное кардио заставляет сердце работать на пределе, а потери жидкости становятся критическими. Организм перегревается, а восстановление после подобных нагрузок затягивается. Поэтому логичнее перейти на умеренные упражнения с элементами растяжки, где сохраняется активность, но нет перегрузки дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

К тому же такие тренировки прекрасно подходят для утренних часов: они пробуждают тело, запускают обмен веществ и подготавливают мышцы к дневной активности.

Базовый комплекс упражнений

Комплекс состоит из десяти движений, выполняемых подряд. Каждое упражнение длится 30 секунд, между ними делайте по 10 секунд отдыха. После завершения всех — отдохните полминуты и повторите весь круг ещё два раза.

  1. Касания коленями пола в планке на предплечьях.

  2. Подъём и опускание таза в боковой планке.

  3. Поочерёдное выпрямление ног в "медвежьей" планке.

  4. Скручивания вбок в "медвежьей" планке.

  5. Касания стоп и плеч в планке.

  6. Удержание позы стула.

  7. Подъём ног в боковой планке.

  8. Касание коленом локтя в планке.

  9. Переход из позы собаки в отжимание.

  10. Боковые скручивания корпуса с касанием стоп.

Этот набор сочетает силовые элементы, работу на баланс и статические позиции. Мышцы включаются последовательно — от кора до ягодиц и бёдер, а растягивающие движения снимают зажатость.

Советы шаг за шагом

  1. Начните с разминки. Несколько круговых движений плечами, мягкие махи руками и ногами, лёгкие приседы.

  2. Следите за дыханием. Вдох делайте на расслаблении, выдох — на усилии. Это помогает снизить частоту пульса.

  3. Контролируйте осанку. В планке не допускайте прогиба в пояснице — мышцы пресса должны быть напряжены.

  4. Растягивайтесь после тренировки. Наклоны вперёд, вытяжение рук вверх, поза "кошки-коровы" помогут расслабить мышцы.

  5. Пейте воду. Даже умеренная активность в жару требует восполнения жидкости — держите бутылку рядом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполняете упражнения без предварительной разминки.

  • Последствие: риск растяжений и боли в мышцах.

  • Альтернатива: короткая суставная гимнастика перед началом.

  • Ошибка: стараетесь ускорить темп, жертвуя техникой.

  • Последствие: нагрузка уходит в суставы, а не в мышцы.

  • Альтернатива: выполняйте движения медленно, контролируя каждую фазу.

  • Ошибка: игнорируете восстановление после круга.

  • Последствие: перенапряжение и головокружение.

  • Альтернатива: соблюдайте рекомендованные паузы и не задерживайте дыхание.

А что если хочется большего?

Добавьте лёгкие утяжелители — например, эластичные резинки или браслеты на ноги весом до килограмма. Это усилит проработку мышц, не превращая тренировку в изнуряющую. Если заниматься хочется вечером, используйте коврик и включите мягкий свет — тело лучше расслабится, а растяжка станет глубже.

Плюсы и минусы спокойной тренировки

Плюсы:

  • Подходит для любой подготовки.

  • Улучшает гибкость и координацию.

  • Укрепляет мышцы кора и спины.

  • Не перегружает суставы и сердце.

Минусы:

  • Не заменяет интенсивное кардио при цели активного жиросжигания.

  • Требует самодисциплины: без темпа важно сохранять вовлечённость.

Частые вопросы

Как часто выполнять комплекс?
Оптимально — три раза в неделю. Если нагрузка ощущается легко, можно добавить четвёртую тренировку.

Нужен ли инвентарь?
Нет, достаточно коврика. По желанию можно использовать фитнес-резинки или лёгкие гантели.

Можно ли выполнять упражнения утром натощак?
Да, если тренировка не вызывает головокружения. Но лучше выпить стакан воды и через полчаса позавтракать.

Что делать, если появляется боль?
Прекратите упражнение и проверьте технику. При постоянном дискомфорте обратитесь к тренеру или врачу.

Мифы и правда

  • Миф 1: растяжка не помогает худеть.
  • Правда: растяжка улучшает кровообращение и ускоряет обмен веществ, что косвенно способствует снижению веса.
  • Миф 2: статические упражнения не дают результата.
  • Правда: удержание поз активирует глубокие мышцы и повышает выносливость.
  • Миф 3: тренировки без пота бесполезны.
  • Правда: пот — не показатель эффективности. Главное — регулярность и правильная техника.

3 интересных факта

  1. Планка считается одним из самых эффективных упражнений для кора — активирует до 20 групп мышц.

  2. Даже 15-минутная тренировка утром способна повысить уровень эндорфинов и улучшить настроение на день.

  3. Выполнение комплекса при температуре воздуха 22-24 °C оптимально для мышечного тонуса и восстановления.

Исторический контекст

Ещё в середине XX века методики низкоинтенсивных тренировок применялись в физиотерапии для реабилитации спортсменов. Позже принципы мягкой нагрузки и дыхательного контроля легли в основу популярных направлений — пилатеса, стрейчинга и функционального фитнеса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-тренер Сандра Бергман представила HIIT-комплекс для тренировок без оборудования сегодня в 1:10
Интервальная тренировка, которая работает даже после завершения — эффект дожигания в действии

Короткая, но мощная интервальная тренировка от шведского тренера Сандры Бергман помогает сжечь жир, укрепить мышцы и улучшить выносливость без спортзала.

Читать полностью » Тренеры объяснили, как правильно выполнять армейский жим для роста силы и массы плеч сегодня в 0:50
Силу не прячут под майкой: одно движение, что превращает торс в броню

Упражнение, которое забыли зря. Разбираем, как армейский жим развивает силу, улучшает осанку и делает плечи мощными без риска для спины.

Читать полностью » Эффективный комплекс упражнений для пресса, бёдер и ягодиц в домашних условиях сегодня в 0:10
Эта программа создана для тех, у кого нет времени, но есть желание стать сильнее

Эта короткая домашняя тренировка заменит полноценное занятие в зале: задействует всё тело, повысит выносливость и зарядит энергией на день.

Читать полностью » Эндрю Джагим: регулярные отжимания укрепляют корпус и улучшают осанку вчера в 23:26
Отжимания снова в моде: одно упражнение, которое заменяет весь спортзал

Самое простое упражнение, которое вы недооцениваете: как отжимания укрепляют тело, мозг и характер — по версии эксперта из клиники Мэйо.

Читать полностью » Главврач ЦСКА Эдуард Безуглов: здоровый образ жизни держится на сне, питании, активности и профилактике вчера в 22:26
Идеальная форма без спорта, героизма и вина: что советует врач ЦСКА тем, кто просто хочет жить дольше

Сон, спорт и никаких компромиссов с алкоголем — универсальный рецепт здоровья от врача, который знает, как сохранить форму без фанатизма.

Читать полностью » Антон Шестаков: ключ к хорошей форме — система малых привычек, а не сила воли вчера в 21:16
Идеальная форма без диет, боли и мотивации: всё решают 3 минуты в день

Простые шаги, дыхание, немного дисциплины — и идеальная форма становится побочным эффектом, а не целью.

Читать полностью » ВОЗ: для поддержания здоровья достаточно 150–300 минут ходьбы в неделю вчера в 20:26
10 000 шагов — миф? Столько на самом деле нужно, чтобы не развалиться раньше срока

Узнайте, как определить свою идеальную норму шагов без фанатизма и зачем 6000 шагов в день могут быть полезнее легендарных десяти тысяч.

Читать полностью » Кардиологи объяснили, как степ-тест помогает оценить состояние сердца вчера в 19:50
Проверка, которую боится даже молодость: как понять, что вы теряете форму

Простой домашний тест покажет, насколько ваше сердце готово к нагрузкам. Узнайте, как проверить выносливость и вернуть телу энергию без спортзала.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Эксперты предупредили: неправильная техника в планке и отжиманиях опасна для суставов
Авто и мото
Опытный дальнобойщик рассказал, что агрессия и усталость чаще всего приводят к ДТП
Садоводство
Осенью хосты обрезают на высоте 4–5 см и мульчируют торфом или корой — советы садоводов
Еда
Шеф-повар Том Керридж предложил заменить картофель в пюре на брюкву и батат
Спорт и фитнес
Профессор Морган: интенсивные тренировки перед сном нарушают отдых
Наука
NASA: миссия MMS обнаружила солнечные структуры в магнитосфере Земли
Дом
Дизайнеры назвали популярные интерьерные решения, которые неудобны в быту
Еда
Салат из баклажанов, перца и помидоров с чесноком сохраняет свежесть при заправке лимонным соком
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet