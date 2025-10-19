Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
сенбернар
сенбернар
© https://ru.freepik.com/ by wirestock is licensed under CC BY-CA 0.3
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 5:05

Огромные, но нежные: почему самые грозные собаки оказываются самыми ласковыми

Кинологи: крупные породы собак живут в среднем 8–10 лет и требуют усиленного контроля за суставами

Большая собака часто оказывается сюрпризом: за внушительной внешностью прячется почти плюшевый характер. Те самые "великаны с золотым сердцем" — мастифы, доги, сенбернары, ньюфаундленды и их "кузены" — спокойны, терпеливы и удивительно деликатны. Они реже ввязываются в конфликты, меньше лают по пустякам и прекрасно ладят с детьми. Но у гигантов есть и практическая сторона: больше корма, шире лежанка, выше счета у ветеринара. Ниже — разбор, который поможет понять, подходит ли вам жизнь в компании большого друга, и как подготовиться к такому соседству.

Кому подойдёт "большой добряк"

Если вы мечтаете о псе, с которым можно гулять без лишней суеты, спокойно принимать гостей и не переживать за игры с детьми — крупные породы в этом смысле почти идеальны. Английский мастиф — флегматичный "колосс", немецкий дог — миролюбивый аристократ-домосед, ньюфаундленд — терпеливая "няня", сенбернар — заботливый компаньон, леонбергер — водолюбивый атлет без задиристости. Бернский зенненхунд — мягкий, уравновешенный "семьянин", ирландский волкодав — спокойный созерцатель, кувас — независимый страж, бладхаунд — добрый нюхач, тибетский мастиф — ночной философ и охранник. Все они объединены одной чертой: они выбирают присутствие и контакт, а не демонстративную силу.

Что важно знать заранее

Большие собаки дороже "в обслуживании": им нужны крепкие шлейки и поводки, миски с подставками, транспортировка в машине с авто-гамаком, регулярный груминг и качественный рацион крупной породы (сухой корм для гигантов, добавки для суставов). К этому добавьте места в квартире под лежанку XXL и график вычёсывания. Прежде чем влюбляться в породу, проверьте, готовы ли вы к рутине.

Сравнение популярных "великанов"

Порода Характер Активность Отношение к детям Уход
Английский мастиф флегматичный, нежный низкая очень терпелив слюни, базовый груминг
Немецкий дог ласковый, тактильный средняя дома, низкая вне дружелюбен контроль веса/суставов
Ньюфаундленд заботливый, водолюб средняя "няня" густая шерсть, купание
Сенбернар спокойный, поддерживающий низкая мягкий и внимательный линька, слюни
Леонбергер контактный, уверенный средняя очень дружелюбен регулярный тримминг
Бернский зенненхунд уравновешенный средняя отлично интенсивная линька
Ирландский волкодав сдержанный, преданный низкая терпелив тримминг жесткой шерсти
Кувас независимый страж средняя защищает "своих" густая белая шерсть
Бладхаунд мягкий, увлечённый запахами средняя добрый уход за ушами/кожей
Тибетский мастиф ночной сторож, философ низкая днём, актив ночью спокойный плотная "львиная" шуба

Как подготовиться: пошаговый план

  1. Изучите породу по первоисточникам и клубам: темперамент, тип нагрузки, частые болезни.

  2. Посетите питомник/приют, пообщайтесь с взрослыми особями — щенки все "солнышки".

  3. Подберите экипировку: широкая шлейка, прочный поводок 3-5 м, намордник по размеру, миски на подставке, коврик/лежанка XXL, авто-гамак для перевозки.

  4. Организуйте рацион: корм для крупных пород с хондропротекторами, миска-медленное кормление при склонности к заглатыванию пищи.

  5. Обустройте "периметр": защитите провода, уберите скользкие ковры, выделите тихое место для сна.

  6. Запланируйте уход: пуходерка/фурминатор, шампунь для длинной шерсти (или жесткошерстных), полотенца/слюнявчики для "слюнявых" пород.

  7. Проверьте логистику: ближайшая ветеринарная клиника, страховка для животных, грузовой лифт, переноска/рамп для авто.

  8. Настройте режим: 2-3 спокойные прогулки, ментальные игры-нюхалки, послушание "рядом/стоять/ждать".

  9. Договоритесь с кинологом: мягкий, бесконфликтный курс послушания, социализация с детьми и собаками.

  10. Подсчитайте бюджет: корм, груминг, страховка, аммуниция, профилактика по здоровью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать социализацию щенка → боязливость или перевозбуждение на улице → курс "Городская собака" у кинолога + занятия нюхательными ковриками.

  • Экономить на снаряжении → разорванный поводок, травма → широкая шлейка и прорезиненный поводок от проверенного бренда.

  • Кормить "со стола" → лишний вес, нагрузка на суставы → формула для гигантов, мерный стакан + лизунец/конг для занятости.

  • Не сушить складки/уши у бладхаунда/ньюфа → воспаления → салфетки для складок, лосьон для ушей, регулярный осмотр.

  • Не фиксировать собаку в авто → риск при торможении → кемпинговый бокс или ремень-фиксация к шлейке.

А что если…

  • Мало места в квартире? Делайте ставку на флегматичных: мастиф, сенбернар, тибетский мастиф. Им важно не количество квадратов, а размер лежанки и ваше спокойствие.

  • Аллергия на шерсть? Жёсткошерстные (ирландский волкодав) линяют иначе; но 100% гипоаллергенности нет — пробуйте "тест-драйв" у заводчика и очиститель воздуха.

  • Дома малыши? Ньюфаундленд, берн, сенбернар — самые "няневые", но контроль взрослого обязателен; научите детей правилам контакта.

  • Вы часто в поездках? Рассмотрите ветстраховку, проверенные гостиницы для животных и складной бокс для машины.

Плюсы и минусы "великанов"

Плюсы Минусы
Спокойный темперамент, терпение к детям Высокие расходы на корм и ветеринарию
Меньше "беспочвенного" лая Требуется прочная амуниция и место
Прекрасные компаньоны и "антистресс" Линька/слюни у ряда пород
Естественный "фактор безопасности" Склонность к проблемам суставов/сердца
Хорошо обучаются базовому послушанию Короткая продолжительность жизни у некоторых пород

FAQ

Как выбрать лежанку для крупной собаки?
Берите модель XXL, чтобы пес мог лечь на бок, вытянув лапы; чехол — съёмный, ткань — износостойкая, наполнитель — ортопедическая пена.

Сколько стоит содержание "великана" в месяц?
От 80-150 € и выше: корм премиум-класса, профилактика, груминг, страховка для животных, расходники (шампунь, салфетки, пакеты).

Что лучше для прогулок: шлейка или ошейник?
Для тяжёлых пород безопаснее шлейка с фронтальным и спинным креплением; ошейник используйте как вспомогательный.

Нужен ли намордник, если собака добрая?
Да, для общественных мест и перевозки: это норма безопасности и уважение к окружающим.

Мифы и правда

  • Миф: "Большие собаки обязательно агрессивны".
    Правда: большинство гигантов врождённо спокойны и избегают конфликтов при правильной социализации.

  • Миф: "Им нужно бегать по 20 км в день".
    Правда: многим достаточно спокойных прогулок и ментальных игр.

  • Миф: "Квартира категорически не подходит".
    Правда: важнее режим, место и ваши привычки, чем количество комнат.

Сон и психология

Крупные собаки — чемпионы "замедления темпа" дома. Их размер буквально "заземляет" семью: дети играют тише, взрослые чаще выходят на прогулку, общий стресс снижается. Учтите ночные особенности: например, тибетский мастиф активнее в темноте — ему требуется ночной "раунд" по дому и спокойная точка наблюдения. Правильный вечерний ритуал (короткая прогулка, вода, затем тишина и приглушённый свет) помогает всем выспаться.

Три факта

  • Бладхаунды фиксируют десятки запаховых "нитей" сразу — потому легко "уходят носом", если их не занять нюх-играми.

  • Сенбернары исторически работали спасателями на перевале Сен-Бернар, и их "помогающий" темперамент — не легенда.

  • Ньюфаундленды инстинктивно тянутся к воде: плавание — лучший щадящий фитнес для тяжелых суставов.

Исторический контекст

  1. Средневековье: кувасы охраняют дворы знати, а мастифы — поместья и караваны.

  2. XVII-XVIII века: ирландские волкодавы стоят на страже поместий и охоты; доги — при дворах Европы.

  3. XIX-XX века: сенбернары и ньюфаундленды закрепляют славу спасателей; леонбергеры создаются как "живой герб" города Леонберг.

  4. Сегодня: "великаны" переходят в категорию семейных компаньонов: от лежанки у камина до спокойных прогулок в парке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: маламут выведен для тяги грузов, а хаски — для скоростных упряжек сегодня в 4:03
Волчьи морды, разные миры: чем отличаются собаки, которых путают чаще всего

Хаски и маламут — две северные легенды, похожие как близнецы, но совершенно разные по сути. Как понять, кто перед вами — бегун или тяжеловес?

Читать полностью » MME: искусственные гнёзда помогут сократить численность грызунов в городах сегодня в 2:16
Невидимые защитники: кто спасает урожай и дома, пока мы спим

Установив всего один скворечник, можно помочь совам вернуться в города и естественным образом снизить количество грызунов.

Читать полностью » Биолог Шапира Перес: лошади Пржевальского впервые доставлены в Испанию сегодня в 1:27
Европа возвращает себе прошлое: дикие лошади снова под открытым небом

На испанском плато вновь зазвучали дикие копыта. Как лошади Пржевальского меняют экосистему и дают второе дыхание забытым деревням?

Читать полностью » Институт кинологии ФРГ назвал немецкую овчарку самой обучаемой породой сегодня в 0:26
Немцы вывели идеальных псов: как собаки превратились в национальное достояние

Как Германия подарила миру самых умных, преданных и узнаваемых собак — от овчарки до шпица. Чем они отличаются и как выбрать своего идеального компаньона?

Читать полностью » Питание, гигиена, физическая активность: важные аспекты ухода за животными вчера в 23:49
Питомцы нуждаются в вашем внимании: что вы забываете в уходе за собакой и кошкой

Как правильно вакцинировать питомцев и какие прививки действительно необходимы? Узнайте, как защитить своего пушистого друга от опасных заболеваний с помощью правильной вакцинации.

Читать полностью » Контроль за выгулом собак: жители города требуют более строгих мер вчера в 23:29
Собаки без поводков на бульварах: почему власти не могут остановить нарушение закона

Горожане требуют действий по контролю за выгулом собак в общественных местах. Как власть решает проблему, и что нужно изменить для улучшения ситуации? Разбираемся в статье.

Читать полностью » Когда и какие прививки делать питомцам: советы по вакцинации собак и кошек вчера в 23:15
Как защитить питомца от смертельных заболеваний: всё, что нужно знать о прививках для собак и кошек

Как правильно вакцинировать питомцев и какие прививки действительно необходимы? Узнайте, как защитить своего пушистого друга от опасных заболеваний с помощью правильной вакцинации.

Читать полностью » Уход детей за питомцами: мнения и рекомендации экспертов вчера в 22:51
Можно ли доверить детям заботу о питомцах? Опрос раскрывает мнения россиян

Можно ли доверить детям уход за питомцами? Опрос показал интересные результаты, и мы разобрали, когда это полезно, а когда может навредить. Узнайте, как правильно обучать детей ответственности за животных.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Ягодичный мостик помогает восстановить осанку и уменьшить боли в спине — мнение физиотерапевтов
Садоводство
Календула способна прорастать после зимы и не боится холода — садоводы
Садоводство
Флорист Берри предупредила: срезка цветов под солнцем приводит к обезвоживанию и потере цвета
Красота и здоровье
Учёные из Тайваня выяснили, что сидячая работа повышает риск смерти от сердечных заболеваний на 34%
Спорт и фитнес
Спортивные врачи рекомендовали заменять бег плаванием и йогой при восстановлении после травмы
Дом
Инструкция по уходу за пультами: частота чистки, безопасные средства и типичные ошибки пользователей
Технологии
Инструкция: что включать в подсказку к ИИ, чтобы получить точный ответ
Авто и мото
Каждый второй вызов эвакуатора зимой связан с разряженным аккумулятором
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet