Огромные, но нежные: почему самые грозные собаки оказываются самыми ласковыми

Большая собака часто оказывается сюрпризом: за внушительной внешностью прячется почти плюшевый характер. Те самые "великаны с золотым сердцем" — мастифы, доги, сенбернары, ньюфаундленды и их "кузены" — спокойны, терпеливы и удивительно деликатны. Они реже ввязываются в конфликты, меньше лают по пустякам и прекрасно ладят с детьми. Но у гигантов есть и практическая сторона: больше корма, шире лежанка, выше счета у ветеринара. Ниже — разбор, который поможет понять, подходит ли вам жизнь в компании большого друга, и как подготовиться к такому соседству.

Кому подойдёт "большой добряк"

Если вы мечтаете о псе, с которым можно гулять без лишней суеты, спокойно принимать гостей и не переживать за игры с детьми — крупные породы в этом смысле почти идеальны. Английский мастиф — флегматичный "колосс", немецкий дог — миролюбивый аристократ-домосед, ньюфаундленд — терпеливая "няня", сенбернар — заботливый компаньон, леонбергер — водолюбивый атлет без задиристости. Бернский зенненхунд — мягкий, уравновешенный "семьянин", ирландский волкодав — спокойный созерцатель, кувас — независимый страж, бладхаунд — добрый нюхач, тибетский мастиф — ночной философ и охранник. Все они объединены одной чертой: они выбирают присутствие и контакт, а не демонстративную силу.

Что важно знать заранее

Большие собаки дороже "в обслуживании": им нужны крепкие шлейки и поводки, миски с подставками, транспортировка в машине с авто-гамаком, регулярный груминг и качественный рацион крупной породы (сухой корм для гигантов, добавки для суставов). К этому добавьте места в квартире под лежанку XXL и график вычёсывания. Прежде чем влюбляться в породу, проверьте, готовы ли вы к рутине.

Сравнение популярных "великанов"