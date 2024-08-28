Генштаб Вооруженных сил Украины констатирует сложную обстановку на Купянском направлении. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале, отмечается напряженная обстановка в этом районе.
Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля текущего года.
Президент Владимир Путин обозначил целью операции защиту мирного населения Донбасса, которое, по его словам, на протяжении восьми лет подвергалось притеснениям и геноциду со стороны киевского режима.
В рамках операции планируется проведение демилитаризации и денацификации Украины, а также привлечение к ответственности всех военных преступников, виновных в преступлениях против мирных жителей Донбасса.
Фото: www. flickr. com/Ministry of Defense of Ukraine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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