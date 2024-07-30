По словам бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Игоря Романенко, украинские вооруженные силы испытывают значительные трудности в сдерживании наступления российских войск.
Это мнение он высказал в ходе беседы с представителями YouTube-канала Politeka Online.
Романенко отметил, что основной целью стратегической оборонительной операции является остановка продвижения российских подразделений, которое наблюдается с конца прошлого года. Однако, по его оценке, на текущий момент украинской стороне не удается достичь этой цели.
Бывший высокопоставленный военный выразил опасение, что в ближайшей перспективе успехи российских сил могут приобрести стратегическое значение.
Эти заявления прозвучали на фоне недавнего сообщения российского Министерства обороны о взятии под контроль населенного пункта Ленинское в Донецкой Народной Республике.
Кроме того, согласно информации ведомства, подразделения Центральной группировки российских войск нанесли удары по формированиям пяти бригад ВСУ. Эти действия были осуществлены в районах нескольких населенных пунктов ДНР, включая Торецк, Желанное, Воздвиженку, Сергеевку, Гродовку, Николаевку и Новгородское.
Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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