По словам бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Игоря Романенко, украинские вооруженные силы испытывают значительные трудности в сдерживании наступления российских войск.

Это мнение он высказал в ходе беседы с представителями YouTube-канала Politeka Online.

Романенко отметил, что основной целью стратегической оборонительной операции является остановка продвижения российских подразделений, которое наблюдается с конца прошлого года. Однако, по его оценке, на текущий момент украинской стороне не удается достичь этой цели.

Бывший высокопоставленный военный выразил опасение, что в ближайшей перспективе успехи российских сил могут приобрести стратегическое значение.

Эти заявления прозвучали на фоне недавнего сообщения российского Министерства обороны о взятии под контроль населенного пункта Ленинское в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, согласно информации ведомства, подразделения Центральной группировки российских войск нанесли удары по формированиям пяти бригад ВСУ. Эти действия были осуществлены в районах нескольких населенных пунктов ДНР, включая Торецк, Желанное, Воздвиженку, Сергеевку, Гродовку, Николаевку и Новгородское.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)