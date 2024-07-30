Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.07.2024 : 86,33
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.07.2024 : 93,2947
Экс-замначальника Генштаба ВСУ Романенко: Украине не сдержать наступление русской армии
  1. Главная
  2. Мир

Экс-замначальника Генштаба ВСУ Романенко: Украине не сдержать наступление русской армии

По словам бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Игоря Романенко, украинские вооруженные силы испытывают значительные трудности в сдерживании наступления российских войск.

Это мнение он высказал в ходе беседы с представителями YouTube-канала Politeka Online.

Романенко отметил, что основной целью стратегической оборонительной операции является остановка продвижения российских подразделений, которое наблюдается с конца прошлого года. Однако, по его оценке, на текущий момент украинской стороне не удается достичь этой цели.

Бывший высокопоставленный военный выразил опасение, что в ближайшей перспективе успехи российских сил могут приобрести стратегическое значение.

Эти заявления прозвучали на фоне недавнего сообщения российского Министерства обороны о взятии под контроль населенного пункта Ленинское в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, согласно информации ведомства, подразделения Центральной группировки российских войск нанесли удары по формированиям пяти бригад ВСУ. Эти действия были осуществлены в районах нескольких населенных пунктов ДНР, включая Торецк, Желанное, Воздвиженку, Сергеевку, Гродовку, Николаевку и Новгородское.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Посол РФ назвал отказ признавать результаты выборов в Венесуэле вмешательством в дела страны

Посол РФ назвал отказ признавать результаты выборов в Венесуэле вмешательством в дела страны

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров высказал мнение, что отказ некоторых государств признавать результаты президентских выборов в Венесуэле является вмешательством во внутренние дела суверенной страны.

Читать полностью

"24 Канал": В Харькове слышны взрывы

Во вторник в Харькове раздался взрыв на фоне звучащей воздушной тревоги, о чем сообщает украинский "24 канал".

Читать полностью

Общество

Дождь негативно влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную системы

Дождь негативно влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную системы

Дождь может негативно влиять не только на сердечно-сосудистую систему, но и на систему органов дыхания. Однако людям, у которых пониженное давление, такое атмосферное явление не навредит. Об этом NewsInfo.Ru сообщил доктор медицинских наук, профессор Российского государственного медицинского университета им. Пирогова Вадим Богачев, а дополнил его информацию ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус.

Читать полностью
В России создали метод распознавания болезни Паркинсона по нарисованной спирали

В России создали метод распознавания болезни Паркинсона по нарисованной спирали

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали нейросетевой алгоритм, который анализирует фотографии спиралей, нарисованных пациентами, для выявления признаков когнитивных нарушений, включая болезнь Паркинсона.

Читать полностью

Новости