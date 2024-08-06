Генштаб при личном посещении группировки "Центр" дал воинам указания

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов осуществил визит к войскам группировки "Центр" в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и определил задачи на последующие действия, сообщило Министерство обороны России во вторник.
"В ходе рабочей поездки начальник Генерального штаба выслушал отчеты командующих объединениями и командиров соединений, действующих на красноармейском и александро-калиновском направлениях, о текущей обстановке в зоне ответственности. Подвел итоги и поставил задачи на дальнейшие операции", — указывается в сообщении военного ведомства.
В нем также отмечается, что Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, проявившим храбрость и мужество при выполнении боевых заданий.
2 августа Министерство обороны России информировало, что за неделю благодаря активным действиям группировки "Центр" был установлен контроль над населенными пунктами Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское в Донецкой Народной Республике (ДНР). 4 августа министерство сообщило, что группировка "Центр" взяла под контроль село Новоселовка Первая в ДНР.
Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба Президента Российской Федерации
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