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  • Опубликована сегодня в 17:19

Международный экономический форум СНГ в Москве пройдет с участием генсека ШОС

ХV Международный экономический форум государств СНГ откроет двери для генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества. По данным пресс-службы Исполнительного комитета СНГ, г-н Чжан Мин примет участие в пленарном заседании 17 марта в Москве по приглашению его коллеги Сергея Лебедева.

Шанхайский политик также высказал уверенность, что предстоящая встреча "станет новым знаковым международным событием, а его итоги будут способствовать укреплению равноправного и взаимовыгодного многостороннего сотрудничества в современных условиях".

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