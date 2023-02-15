ХV Международный экономический форум государств СНГ откроет двери для генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества. По данным пресс-службы Исполнительного комитета СНГ, г-н Чжан Мин примет участие в пленарном заседании 17 марта в Москве по приглашению его коллеги Сергея Лебедева.

Шанхайский политик также высказал уверенность, что предстоящая встреча "станет новым знаковым международным событием, а его итоги будут способствовать укреплению равноправного и взаимовыгодного многостороннего сотрудничества в современных условиях".