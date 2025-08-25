Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Здание правительства России
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:08

Стало известно, кто заменит Краснова в кресле генпрокурора страны

РБК: Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан может возглавить Генпрокуратуру РФ

Полномочный представитель президента в Северо-западном федеральном округе Александр Гуцан рассматривается в качестве основного кандидата на должность генерального прокурора России. Об этом РБК сообщили источники из высших кругов власти, пишет издание.

Ранее стало известно, что действующий генпрокурор Игорь Краснов в последний момент успел подать заявление на пост председателя Верховного суда, где он стал единственным претендентом.

Александр Гуцан имеет многолетний опыт работы в правоохранительной системе: начинал карьеру в прокуратуре Ленинграда, с 2007 по 2018 год занимал должность заместителя генерального прокурора, а затем возглавил представительство президента в СЗФО.

Эксперты отмечают его репутацию в силовых структурах как дотошного и принципиального юриста, что соответствует курсу на преемственность в ведомстве. Его кандидатура поддерживается в связи с глубоким пониманием прокурорской работы и соблюдением законодательных норм.

Назначение Гуцана может состояться в ближайшее время после официальных процедур согласования. Эксперты обратили внимание на то, что это решение подчеркивает стратегию сохранения кадровой преемственности в ключевых органах власти.

