Научно-производственное объединение "KpымSOS" теперь признана организацией, которая ведет нежелательную деятельность на территории России, так как представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.
"В Генеральной прокуратуре России принято решение о признании деятельности данной организации нежелательной на территории России"
Ранее надзорное ведомство признала нежелательной деятельность британского «Института государственного управления» на территории России.
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