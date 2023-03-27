Научно-производственное объединение "KpымSOS" теперь признана организацией, которая ведет нежелательную деятельность на территории России, так как представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.

"В Генеральной прокуратуре России принято решение о признании деятельности данной организации нежелательной на территории России"

Ранее надзорное ведомство признала нежелательной деятельность британского «Института государственного управления» на территории России.