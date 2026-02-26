Дорого и бесполезно: кому на самом деле нужно сдавать генетические тесты
Генетические тесты на предрасположенность к заболеваниям целесообразно делать при наличии наследственных рисков в семье, пояснил генетик, кандидат биологических наук Константин Китаев. О том, в каких случаях такие исследования действительно нужны, он рассказал NewsInfo.
В первую очередь речь идет о ситуациях, когда у близких родственников уже диагностированы определенные заболевания, отметил генетик. В таких случаях проверка помогает заранее оценить возможные риски.
"Если у родителей, близких родственников есть какие-то известные заболевания, то желательно сделать. Есть тесты, которые делаются сейчас практически везде почти в обязательном порядке", — отметил Китаев.
Он уточнил, что часть исследований проводится бесплатно при наличии медицинских показаний, в том числе при подозрении на генетические отклонения или нарушения обмена веществ. Кроме того, существуют коммерческие тесты на предрасположенность к диабету и другим заболеваниям, однако их проведение должно быть обосновано.
"Если есть проблемы со здоровьем надо идти к врачу, желательно к специализированным врачам, пройти полностью обследование, дополнительные анализы сдать. Зачастую это не обязательно с генетикой связано. Скрытые инфекции бывают, проблемы с гормонами, генетически не обусловленные. Сейчас много рекламы про генетические тесты в интернете, бежать делать анализы нет смысла, надо обращаться к специалистам, они подскажут, какие еще тесты можно дополнительно сделать", — подчеркнул генетик.
