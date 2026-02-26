Дорого и бесполезно: кому на самом деле нужно сдавать генетические тесты

Генетические тесты на предрасположенность к заболеваниям целесообразно делать при наличии наследственных рисков в семье, пояснил генетик, кандидат биологических наук Константин Китаев. О том, в каких случаях такие исследования действительно нужны, он рассказал NewsInfo.

В первую очередь речь идет о ситуациях, когда у близких родственников уже диагностированы определенные заболевания, отметил генетик. В таких случаях проверка помогает заранее оценить возможные риски.

"Если у родителей, близких родственников есть какие-то известные заболевания, то желательно сделать. Есть тесты, которые делаются сейчас практически везде почти в обязательном порядке", — отметил Китаев.

Он уточнил, что часть исследований проводится бесплатно при наличии медицинских показаний, в том числе при подозрении на генетические отклонения или нарушения обмена веществ. Кроме того, существуют коммерческие тесты на предрасположенность к диабету и другим заболеваниям, однако их проведение должно быть обосновано.