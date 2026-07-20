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следователи анализируют ДНК
следователи анализируют ДНК
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:59

Ген предчувствия якобы нашли у людей: одна деталь разрушает красивую сенсацию

Гены, отвечающие за так называемые экстрасенсорные способности, на деле оказываются лишь индикаторами психологических особенностей человека, а не механизмом для "пророчеств". Врач клинической лабораторной диагностики, член Федерации лабораторной медицины РФ Александр Карасев в беседе с NewsInfo объяснил, почему научное сообщество скептически относится к попыткам приписать мистический опыт генетике.

Ранее сообщалось, что найден ген, связанный с экстрасенсорным опытом. Говорилось о существовании некоего "гена шестого чувства", якобы подтверждающего наличие у людей способностей видеть будущее или чувствовать состояние окружающих на расстоянии.

По словам специалиста, гены кодируют белки, часть которых действительно работает как рецепторы. Однако их функция ограничивается восприятием химических сигналов или электромагнитных излучений, не более того. Никаких биологических маркеров для сверхъестественных навыков в организме пока не обнаружено.

"Речь идет о подмене понятий, когда мы ассоциацию принимаем за причинно-следственную связь. Такие исследования, проведенные всего на сотне взрослых людей, не имеют никакого смысла. Для широкомасштабных генетических исследований необходимы сотни тысяч людей, чтобы статистика подтвердила наличие факта", — отметил врач.

Эксперт добавил, что результаты мелких научных работ, связывающих конкретные гены с магическим опытом, не являются доказательными. Специалисты часто напоминают, что современная наука ставит под сомнение классическую идею пяти органов чувств, открывая другие механизмы восприятия, но они не имеют отношения к мистике. Подобные информационные вбросы, по мнению Карасева, лишь создают шум вокруг серьезной генетики.

Стоит учитывать, что передача способностей от родителей потомкам работает куда сложнее, чем простое кодирование конкретного качества одной строкой в ДНК. Важно понимать, что грани между реальными талантами и их отсутствием требует строгой научной верификации, а не субъективных ощущений.

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Проверено экспертом: Эксперт в области науки Алексей Кузнецов, Эксперт в области науки Ирина Соколова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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