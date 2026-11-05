На севере будильник будто встроен в ДНК: почему древние люди всё чаще становились жаворонками

Мы привыкли думать, что наши биологические часы — это просто реакция на свет в спальне. Но генетика хранит в себе гораздо более древнюю память. Новое исследование, проведенное учеными из Кюсюского и Университета Ниигаты (Япония), показывает, что сама наша склонность быть "жаворонками" или "совами" стала результатом масштабного географического эксперимента, который человечество провело тысячелетия назад. Расселяясь на север, наши предки не просто меняли климатическую зону — они перепрошивали собственные биологические механизмы выживания.

Граница в 20 градусов

Чтобы понять, как именно это происходило, нужно взглянуть на цифры. Проанализировав геномы сотен тысяч людей и сопоставив данные с маршрутами миграции ранних Homo sapiens, исследователи использовали методы оценки полигенных показателей на популяционном уровне. Они искали не просто наличие гена, а силу его действия в целых группах людей. Результаты оказались поразительно точными: до отметки 20 градусов северной широты, примерно там, где проходит Тропик Рака, распределение "утренних" и "вечерних" генов выглядит достаточно сбалансированно. Но за этой линией начинается резкий сдвиг. Доля вариантов генов, отвечающих за ранний подъём и отход ко сну, начинает стремительно расти.

Почему именно эта граница так важна? В районе 20-го градуса северной широты сезонные колебания продолжительности светового дня выходят на первый план. Солнцестояние и смена сезонов становятся не просто календарными понятиями, а физическим фактором, который нужно пережить. Для организма, чьи внутренние часы синхронизированы с утренним светом, такая резкая смена условий — серьезная нагрузка. Генетическая предрасположенность к утреннему хронотипу позволяла древним людям эффективнее ловить этот утренний сигнал и поддерживать высокую активность в тот момент, когда световой день достигал своего минимума или максимума в зависимости от сезона.

Отбор, закрепивший свет

Авторы работы подчёркивают, что адаптация не была единовременным событием. Это был поэтапный процесс. Первый сильный скачок "утренних" признаков фиксировался именно за 20-м градусом. Второй этап усилений происходил уже выше 40-го градуса северной широты. Анализируя конкретные участки ДНК, связанные с циркадными ритмами, исследователи нашли следы естественного отбора. Это биологические шрамы, которые говорят о том, что популяции, не сумевшие подстроить свои внутренние часы под новые световые реалии, теряли конкурентные преимущества. Те, у кого гены "жаворонка" работали стабильнее, получали шанс дожить до размножения и передать эти полезные мутации дальше.

Здесь возникает интересный контраст с нашими далёкими родственниками. При сравнении с полными геномами неандертальцев выяснилось, что их генетический профиль по части утреннего хронотипа заметно отличался. У них эти показатели были ниже, чем у современных людей, освоивших широты выше 20 градусов. Это означает, что два вида, жившие в одном географическом пространстве, использовали разные стратегии для адаптации к суровым условиям. Наши предки выбрали путь максимальной синхронизации с утренним светом, что, вероятно, дало им важное преимущество при освоении высоких широт, где свет — это не просто источник энергии, а единственный ориентир во времени.

Однако в этой картине есть неясный угол. В исследовании не проверялась прямая связь закрепления утреннего хронотипа с переходом к земледелию. Для древнего охотника-собирателя, который добывал пищу преимущественно в течение дня или на закате, необходимость быть "жаворонком" с точки зрения современной логики может показаться неочевидной. Но природа не думает категориями удобства. Для неё главное — выжить. И, судя по генам, именно те, кто научился просыпаться вместе с первым северным светом, оказались в гонке за выживание на шаг впереди.