В выступлении Дмитрия Полянского, первого заместителя постоянного представителя России при ООН, высказано резко отрицательное мнение о включении в женский бокс на Олимпийских играх в Париже боксерш, прошедших генетические тесты и признанных биологическими мужчинами.
Полянский охарактеризовал участие таких спортсменок как "публичное насилие над женщинами", указывая на негативные последствия, которые, по его мнению, имеет навязываемая ЛГБТ-повестка для прав женщин. Он также заявил, что "за однополые драки", намекая на поддержку отдельных соревнований для женщин и мужчин, и выразил обеспокоенность тем, как подобные ситуации могут подорвать достоинство женщин в спорте.
Высказывание Полянского связано с участием алжирки Иман Хелиф и тайваньской боксерши Линь Юйтин, которые ранее дисквалифицировались по результатам генетических тестов на чемпионате мира, однако МОК продолжает считать их женщинами. Такое мнение вызывает активные обсуждения в спортивной и широкой общественной среде, учитывая сложные вопросы о гендере, справедливости и равенстве в спорте.
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