Паразиты echinococcus multilocularis вызывают альвеолярный эхинококкоз

Исследователи из Института систематики и экологии животных СО РАН, в сотрудничестве с коллегами из университета Франш-Конте и Национального университета Ла-Пампы, провели масштабное исследование, посвященное генетическим особенностям и распространению паразитов Echinococcus multilocularis, которые являются причиной тяжелого заболевания - альвеолярного эхинококкоза.

Альвеолярный эхинококкоз - это заболевание, которое развивается медленно и проявляется клинически только спустя 5-15 лет после заражения. Без лечения оно прогрессирует и может привести к смерти. Первыми симптомами могут быть боль, общее ухудшение состояния, желтуха, гепатомегалия, холангит и зуд.

В ходе исследования ученые построили филогенетическое дерево ДНК всех паразитов, что позволило выявить генетические связи между ними. Вместе с этим, ученые проанализировали ДНК и митохондриальные геномы паразитов, что позволило определить родственные группы - гаплогруппы.

Всего было изучено более 100 Echinococcus multilocularis. Выяснилось, что паразиты в трех основных гаплогруппах имеют свои гаплотипы, насчитывающее 58. Появление разных гаплотипов в Европе, вероятно, произошло в результате изоляции в ледниковый период. Полное прочтение геномов дало более детальную информацию о структуре и эволюции этих паразитов, что может быть полезно для разработки новых методов лечения и профилактики заболевания.

Альвеолярный эхинококкоз может возникнуть практически в любом регионе. Основными хозяевами паразитов выступают хищники. На их распространение могла повлиять как естественная миграция лисиц, так и импорт из Европы в США для спортивной охоты в середине 1700-х годов.

Наибольшее количество заболевших наблюдается в Европе. В России заболевание встречается на юге Западной Сибири (Томская, Новосибирская области, Алтайский край), в Якутии и на Чукотке.

Wikimedia Commons/Own work,К.Артём.1 , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)