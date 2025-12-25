Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Процедура инъекции/вакцинации в плечо.
Процедура инъекции/вакцинации в плечо.
© https://unsplash.com by CDC is licensed under Free
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:01

Генетическая терапия на пороге революции: российский препарат для лечения болезни Паркинсона проходит веху в науке

Препарат для лечения болезни Паркинсона разработан в России, начнутся доклинические исследования – ТАСС

Центр генетического репрограммирования и генной терапии разработал препарат для лечения болезни Паркинсона и планирует начать доклинические исследования.Об этом сообщает издание ТАСС.

Об этом сообщила Татьяна Голикова, вице-премьер России, по итогам заседания Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2030 годы. Заседание прошло в четверг и стало важным этапом обсуждения результатов работы российских центров геномных исследований.

"Центр разработал препарат для лечения болезни Паркинсона, планируется начать доклинические исследования", — сообщила Голикова.

Научные достижения и перспективы

В ходе заседания также обсуждались достижения отечественных центров геномных исследований, включая разработки в области генотерапевтических препаратов. Особое внимание было уделено инновационным методам лечения, в том числе для таких заболеваний, как спинальная мышечная атрофия.

Это открытие подчеркивает стремление России стать мировым лидером в области генетических технологий, развивая новые методы лечения на основе генетической терапии, которые могут значительно улучшить качество жизни пациентов с редкими и хроническими заболеваниями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Яблоки снижают уровень плохого холестерина зимой — кардиолог Рохас сегодня в 12:00
Сердце зимой требует поддержки: три фрукта, которые работают лучше всего

Кардиолог Аурелио Рохас рассказал, какие три фрукта стоит есть зимой для поддержки сердца и сосудов. Яблоки, апельсины и киви помогают снизить холестерин, укрепить иммунитет и нормализовать давление.

Читать полностью » Вейпинг вызывает тяжёлые болезни лёгких за несколько лет — нарколог Шуров сегодня в 11:56
Болезнь вейперов перестала быть редкостью: последствия, о которых не предупреждают

Врач-нарколог Василий Шуров рассказал, к каким опасным заболеваниям приводит употребление вейпов. Электронные сигареты могут вызывать тяжёлые поражения лёгких, психозы у подростков и формировать раннюю никотиновую зависимость.

Читать полностью » ЦНИИ эпидемиологии разработал экспресс тест для диагностики туберкулёза — Роспотребнадзор сегодня в 11:14
Роспотребнадзор ускорил борьбу с туберкулёзом: ответ по анализу теперь приходит за полчаса

В России создан быстрый диагностический тест на туберкулёз, позволяющий получить результат за 30 минут. Новинка значительно ускоряет выявление и лечение, снижая заболеваемость. Подробнее о новейших разработках в борьбе с инфекционной болезнью и стратегиях профилактики.

Читать полностью » Засыпание за 10–20 минут признано нормой для здорового сна — The Indian Express сегодня в 10:12
Голова коснулась подушки — и темнота: сигнал, который большинство предпочитает не замечать

Скорость засыпания может быть важным сигналом организма. Почему 10–20 минут считаются нормой и о чём говорит почти мгновенный сон — объясняют врачи.

Читать полностью » Уролог предупредил о рисках для репродуктивного здоровья от ношения термобелья – Лента.ру сегодня в 7:23
Термобелье как угроза: как неправильное ношение влияет на циркуляцию крови и приводит к заболеваниям

Уролог предупредил о рисках для мужского здоровья, связанных с неправильным ношением термобелья, включая перегрев и развитие инфекций.

Читать полностью » 27-летняя Саммер Роберт страдает от гигантомастии: грудь весит 32 кг и продолжает расти – Daily Star сегодня в 7:23
Гигантомастия: как женщина, столкнувшаяся с аномальным ростом груди, изменила отношение к своему телу

Британка страдает от редкого заболевания, из-за которого ее грудь продолжает увеличиваться, вызывая боль и трудности. Что она думает о своем состоянии?

Читать полностью » Красная икра полезна, но переедание может вызвать проблемы с пищеварением — Оксана Михалева сегодня в 6:36
Чрезмерное употребление красной икры — и вот что может произойти с вашим желудком и сердцем

Красная икра — это не только деликатес, но и продукт, который при переедании может навредить здоровью. Как не ошибиться и наслаждаться икрой без последствий для организма.

Читать полностью » Серо-стальной цвет снижает ощущение эмоциональной перегрузки — стилисты сегодня в 2:30
Этот оттенок в новогоднем образе задаёт удачный тон всему году — многие недооценивают его влияние

Какие цвета выбрать для новогоднего образа 2026 года, чтобы чувствовать уверенность, спокойствие и гармонию, и от каких оттенков лучше отказаться в праздничную ночь.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Экономический рост требует пересмотра политики ЦБ — финансовый аналитик Беляев
Мир
Песков обвинил Зеленского в малоадекватности после его рождественского выступления – ТАСС
Общество
Третий апелляционный суд в Сочи оставил в силе закон Астраханской области о бездомных животных – ТАСС
Экономика
Россия увеличила грузооборот по Северному морскому пути до 31 млн тонн в 2025 году
Туризм
Бронирования отелей в Китае россиянами увеличились на 84% в 2026 году — OneTwoTrip
Наука
Все животные растения и грибы произошли от архей Асгарда — Nature
Экономика
Доступ к микрозаймам с 2026 года сокращается — экономист Колташов
Красота и здоровье
Тараско назвала голодание перед застольем причиной сильного переедания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet