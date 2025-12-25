Генетическая терапия на пороге революции: российский препарат для лечения болезни Паркинсона проходит веху в науке

Центр генетического репрограммирования и генной терапии разработал препарат для лечения болезни Паркинсона и планирует начать доклинические исследования.Об этом сообщает издание ТАСС.

Об этом сообщила Татьяна Голикова, вице-премьер России, по итогам заседания Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2030 годы. Заседание прошло в четверг и стало важным этапом обсуждения результатов работы российских центров геномных исследований.

"Центр разработал препарат для лечения болезни Паркинсона, планируется начать доклинические исследования", — сообщила Голикова.

Научные достижения и перспективы

В ходе заседания также обсуждались достижения отечественных центров геномных исследований, включая разработки в области генотерапевтических препаратов. Особое внимание было уделено инновационным методам лечения, в том числе для таких заболеваний, как спинальная мышечная атрофия.

Это открытие подчеркивает стремление России стать мировым лидером в области генетических технологий, развивая новые методы лечения на основе генетической терапии, которые могут значительно улучшить качество жизни пациентов с редкими и хроническими заболеваниями.