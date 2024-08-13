Раскрыта цель редактирования ДНК первого в Испании генетически модифицированного ягнёнка

В Испании родился первый генетически модифицированный ягнёнок, передаёт во вторник ТАСС со ссылкой на сообщение Высшего совета по научным исследованиям королевства.

Ягнёнок родился 14 июля, уточнила газета El País. Он получил кличку Теодоро — в честь умершего в этом году дедушки руководителя исследования, ветеринара Пабло Бермехо Альвареса. Ягнёнок уже вовсю бегает по экспериментальной ферме в Мадриде в 1700 метрах от офиса правительства.

Когда Теодоро был ещё в виде эмбриона, ему "молекулярными ножницами" CRISPR удалили ген, отвечающий за распознавание яйцеклеткой спермы. Предполагается, что он может играть ключевую роль среди причин бесплодия как у женщин, так и у сельскохозяйственных животных.