Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:49

Хищник, потерявший защиту: почему сумчатый волк пал без борьбы с человеком

Генетическое исследование выявило причины вымирания сумчатого волка

Сумчатый волк, или тилацин, — загадочный хищник, который навсегда исчез с лица Земли. Но что, если я скажу, что его гибель началась задолго до того, как первые люди ступили на австралийскую землю? Новое исследование раскрывает, что этот вид уже миллионы лет терял жизненно важные гены, что сделало его уязвимым перед природными изменениями. Человек и динго лишь ускорили неизбежный процесс.

История и внешность сумчатого волка

Тилацин, известный также как тасманийский волк, был уникальным животным, внешне напоминавшим смесь волка, собаки и крупной кошки. Его полосатая спина дала ему прозвище "тигр". У самок была сумка между задними лапами — идеальное укрытие для детёнышей. Самцы тоже имели кожаный карман на животе, который защищал половые органы.

Когда-то эти хищники обитали не только на острове Тасмания, но и по всей Австралии и Новой Гвинее. Однако на материке сумчатые волки исчезли около двух тысяч лет назад — долгое время считалось, что причиной стали охота людей и конкуренция с динго. Тасмания стала последним оплотом, но и там их судьба сложилась трагично.

Человеческий фактор и вымирание

В XIX веке европейские колонисты объявили тилацинов врагами фермеров и устроили охоту с вознаграждениями за каждую убитую особь. Последний известный сумчатый волк умер в 1936 году в зоопарке Хобарта. С тех пор этот вид считается вымершим — но какова была настоящая причина исчезновения?

Генетики Нагарджун Виджай и Буддхабхушан Гириш Салве из Индийского института научного образования и исследований в Бхопале решили изучить геном тилацина, чтобы понять, почему он оказался таким уязвимым. Их внимание привлёк параллельный судьбе бенгальский тигр — тоже гиперплотоядный хищник, чей рацион на 70% состоит из мяса и который также оказался на грани вымирания.

Исследователи предположили, что крупные плотоядные животные, полностью зависящие от мяса, в ходе эволюции теряли важные гены, что снижало их устойчивость к болезням и ухудшало способность адаптироваться к изменениям окружающей среды.

Какие гены были утрачены?

Анализ ДНК из музейных образцов тилацинов показал, что они лишились как минимум четырёх важных генов: SAMD9L, HSD17B13, CUZD1 и VWA7. Эти гены отвечают за:

  • защиту от вирусов,
  • обмен веществ,
  • лактацию,
  • устойчивость к болезням, включая рак и панкреатит.

Их утрата ослабляла организм и увеличивала риск заболеваний.

Когда произошла утрата генов?

Удивительно, но гены были потеряны не недавно, а миллионы лет назад — задолго до отделения Тасмании от материка. Три из них исчезли около шести миллионов лет назад, во время крупных климатических изменений, когда предки тилацинов значительно увеличились в размерах и перешли к почти полностью мясной диете.

Возможно, тогда потеря части генов даже помогала им выживать. Но в долгосрочной перспективе это оказалось губительным.

Итоги исследования и новые взгляды на вымирание

По словам Виджая, традиционная версия о том, что человек стал главной причиной исчезновения сумчатого волка, требует пересмотра. Генетическая уязвимость появилась задолго до появления людей и динго. Миллионолетние климатические изменения привели к потере ключевых генов, что сделало вид более подверженным болезням и снижало его шансы на адаптацию.

Таким образом, человек и динго лишь ускорили процесс, поставив окончательную точку в истории вымирания тилацина.

Хотя результаты исследования важны и меняют взгляды на причины исчезновения сумчатого волка, они не дают окончательных ответов. Чтобы понять, насколько именно утрата генов повлияла на здоровье и уязвимость вида, нужны дополнительные эксперименты и сравнения с другими данными.

Это исследование — лишь первый шаг, который открывает новое направление для будущих научных работ.

