Мозг, который хочет больше: как врождённая чувствительность к дофамину ведёт к зависимости

Предрасположенность к алкогольной зависимости может развиваться еще до первого употребления алкоголя, и ключевую роль в этом процессе играет работа мозга. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал врач-нарколог, специалист по лечению патологических зависимостей, реабилитации наркоманов и алкоголиков, а также биофизик и геронтолог Яков Маршак. По его словам, современная наука все чаще обращает внимание на врожденные механизмы формирования зависимостей.

Врожденная предрасположенность к зависимостям

Маршак пояснил, что исследование биологической природы зависимостей показывает, что ключевым фактором является система вознаграждения мозга, которая регулирует ощущения удовольствия.

"Исследователи нашли ген, в котором есть особые полиморфизмы, особенности наследования этого гена. Если человек унаследовал его, то вероятность того, что он станет алкоголиком, гораздо больше", — отметил специалист.

Этот ген влияет на чувствительность организма к дофамину — нейромедиатору, который играет важную роль в системах вознаграждения и удовольствия. У некоторых людей эта чувствительность к дофамину значительно выше, чем у других, что может приводить к повышенной склонности к зависимостям. Чем более чувствительна система вознаграждения к дофамину, тем сильнее потребность в его стимуляции через внешние источники удовольствия, такие как алкоголь или наркотики.

Дискомфорт и поиск компенсации

Маршак также отметил, что различия в работе системы вознаграждения могут приводить к постоянному внутреннему дискомфорту. Люди с повышенной чувствительностью к дофамину могут испытывать трудности с компенсацией этого дискомфорта естественными способами, такими как физическая активность или общение. В результате они начинают искать другие способы компенсации, в том числе через употребление алкоголя или наркотиков.

Это объясняет, почему некоторые люди, даже не имея четкой истории употребления психоактивных веществ в своей семье, могут стать зависимыми с высокой вероятностью. Врожденные биологические особенности мозга, такие как повышенная чувствительность к дофамину, могут оказывать значительное влияние на развитие зависимости.

Генетика и роль окружающей среды

В то же время Маршак подчеркнул, что генетическая предрасположенность не является единственным фактором, определяющим развитие зависимости. Важную роль играют и внешние факторы — условия жизни, стрессовые ситуации, социальное окружение. Но именно генетическая предрасположенность может стать тем катализатором, который приводит к зависимости, когда человек сталкивается с внешними факторами риска, такими как стресс или депрессия.

Таким образом, предрасположенность к алкоголизму и другим зависимостям может быть заложена еще до первого употребления, и генетические особенности мозга играют в этом процессе важную роль. Однако социальные и психологические факторы также являются не менее важными в развитии зависимости.